1 березня: яке церковне свято, день ангела і чому не можна прати

Ви дізнаєтеся:
- Церковні свята 1 березня
- Іменини та день ангела 1 березня
- Народні прикмети
1 березня православні християни вшановують кілька святих і відзначають Собор усіх преподобних отців. Це свято припадає на суботу Сиропусного тижня (Масляної), має на меті вшанувати святих ченців і подвижників, які своїм життям стали прикладом віри і смирення. Цього дня вшановується пам'ять преподобномучениці Євдокії, мученика Нестора і мучениці Антоніни. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити в цей день.
Собор усіх преподобних отців об'єднує пам'ять святих, які своєю працею і молитвою зміцнювали духовність. Вважається, що цього дня молитви до преподобних допомагають віднайти внутрішню гармонію і силу.
Преподобномучениця Євдокія є символом покаяння і духовного преображення. Спочатку вона вела грішне життя, але після зустрічі з ченцем Германом змінила свій шлях і стала прикладом віри.
Мученик Нестор Солунський відомий своєю відвагою і праведністю. Він був послідовником святого Дмитра Солунського і віддав своє життя за християнську віру.
Мучениця Антоніна зазнала переслідувань за свою віру, але залишилася вірною християнським ідеалам.
Іменини та день ангела 1 березня
Цього дня вітають тих, хто носить ім'я Євдокія, Нестор і Антоніна. У кожного з цих імен особливе значення:
Євдокія - від грецького "eudokia", що означає "благовоління" або "добра слава" (1 березня / 14 березня за юліанським календарем).
Нестор - означає "повернення до рідної домівки", символ мудрості та досвіду (1 березня / 14 березня за юліанським календарем).
Антоніна - жіночий варіант імені Антоній, що означає "неоціненна" або "та, що вступає в бій" (1 березня / 14 березня за юліанським календарем).
Народні прикмети
1 березня в народі відзначали свято Євдокії, що символізує прихід весни. За дослідженнями етнографа Олекси Воропая, з цим днем пов'язано чимало прикмет:
- якщо на Євдокію тепло і сонячно - весна буде ранньою і теплою;
- дощ цього дня віщує врожайне літо;
- почути спів птахів - добрий знак для врожаю.
Також слід пам'ятати, що триває Масляна - час веселощів і частувань молочними продуктами, проте м'ясо вже не вживають.
Наступного дня, 2 березня, настає Прощена неділя - день, коли заведено просити вибачення й очищати душу перед Великим постом.
Що завтра не можна робити
Не можна лаятися і сваритися - інакше весь рік будеш жити в розбраті. Не можна прати і білити будинок - щоб не змити добробут. Не можна рубати дерева - щоб не розгнівати весну, яка ще не встигла наповнити землю соками. Не можна вбивати птахів - вважалося, що птахи приносять весну, і якщо їх зачепити, то рік буде нещасливим.
Що можна робити завтра
За повір'ями, в ніч на 1 березня відьми збирали росу, щоб наслати хвороби на худобу і людей. Щоб захиститися, господарі окропляли двір освяченою водою або встромляли в землю освячену гілочку верби. Цього дня дівчата ворожили на долю, кидаючи у воду пшеничні зерна - якщо зерно тоне, то рік буде важким, а якщо тримається на поверхні - буде щасливим. Люди вірили, що з цього дня починає танути сніг, прилітають перші птахи, а ведмеді прокидаються від зимової сплячки.
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Що варто враховувати читачеві
Цей матеріал - ознайомчого характеру, його не слід сприймати як вказівку до дії або абсолютну істину. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не є академічними науками, їхні положення та твердження не можна перевірити чи підтвердити науковими методами. Це ж стосується різних тестів, характеристики людини за ім'ям і подібного. Крім того, прогнози та гороскопи не завжди збуваються, а збіги можуть бути випадковими.
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