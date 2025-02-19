19 лютого: церковне свято, прикмети, день ангела і що не можна робити

За церковним календарем 19 лютого свої іменини відзначають Максим, Федот, Євген і Макар.

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Яке сьогодні церковне свято / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Церковне свято 19 лютого

Іменини та день ангела 19 лютого

Народні прикмети 19 лютого

Що не можна робити 19 лютого

Що можна робити 19 лютого

У середу, 19 лютого 2025 року, церква за новоюліанським календарем вшановує Апостолів Архіпа і Філімона, мученицю рівноапостольну Апфію, мучеників Максима і Феодота, преподобних Євгенія і Макарія. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено сьогодні робити.

Святий Архип був одним із 70 апостолів, висвячений на єпископа в місті Колосси.

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Святі Филимон і Апфія, увірувавши в Христа, зробили зі свого будинку притулок для християн і проводили там богослужіння. Апостол Архип, Пилип і Апфія були разом заарештовані й засуджені до мученицької смерті за сповідування Християнства.

Мізійські мученики - Максим і Аскіліада були добропорядними християнами, за це їх заарештували і катували до смерті.

Святий Феодот, спостерігаючи за муками Максима й Аскіліади, заступився за них і звинуватив правителя в жорстокості. За це і його заарештували та стратили.

Преподобних сповідників Євгена і Макарія заарештували за відмову брати участь у язичницьких оргіях. Після тортур вони були заслані у вигнання в Аравійську пустелю. До кінця життя вони разом молилися в печері на самоті.

Іменини та день ангела 19 лютого

За церковним календарем 19 лютого свої іменини відзначають Максим, Федот, Євген і Макар.

Народні прикмети 19 лютого

У народних традиціях цього дня заведено уважно спостерігати за природою і тваринами.

Якщо собака лізе на диван і ховає свою мордочку, то скоро буде похолодання.

А якщо птахи сідають на верхівки дерев, то, навпаки, буде потепління.

Що холодніший день, то теплішою буде погода в березні.

До поганих прикмет вважається посваритися з кимось. Заборонялося також цього дня пліткувати або обманювати. Не можна кричати або навіть голосно розмовляти. Накликати біду можна споглядаючи занадто довго зірки.

Що не можна робити 19 лютого

Цей день вважався енергетично сильним, тому люди намагалися уникати поганих думок і дій, щоб не накликати біду. Натомість радили думати про добро, дякувати за все та будувати плани на майбутнє.

Що можна робити 19 лютого

Щоб відганяти злих духів, господарі малювали крейдяні хрести на дверях і вікнах. Вважалося, що цього дня активізуються темні сили, тому для захисту клали під поріг гілочку верби, освячену на Вербну неділю минулого року.

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