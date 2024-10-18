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Собчак публічно принизила пропагандиста і чоловіка Скабєєвої

Олена Кюпелі
18 жовтня 2024, 12:04
97
Російські пропагандисти нагадують павуків у банці.
Собчак виставила Попова дурнем
Собчак виставила Попова дурнем / Колаж Главред, фото Lenta.ru, Стархіт

Російська ведуча Ксенія Собчак, яка називає себе журналісткою і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, висміяла пропагандиста Євгена Попова, чоловіка російського зливного бачка Ольги Скабєєвої.

Як пише російський пропагандистський ресурс Стархіт, перепалка між пропагандистами почалася з поста Собчак. Вона опублікувала відео із засідання щодо законопроєкту про заборону чайлдфрі, на якому як депутат був присутній пропагандист Попов. Собчак написала: "Попов несміливо натякнув, що явище чайлдфрі не дуже-то поширене у нас у Росії, можна сказати чуже. І пояснив, що гуглив пабліки з тематикою чайлдфрі - і в них відносно небагато підписників".

Тим часом, Попов образився і звернувся до Собчак на "ти". Він також використав дворове "дитинко".

відео дня

"Дорога Ксюша. Боязко - це ти робиш спроби повернутися в нормальність і усвідомити нарешті, де ж твоя батьківщина. Не мій стиль. Як депутат, я чітко і ясно під час обговорення гучного законопроєкту ставлю запитання, які справедливо турбують моїх виборців. І колега Аїткулова, до речі, переконливо, детально і в деталях на ці запитання відповідає. Це парламентаризм, дитинко. І якби ти вміла гуглити, то давно б ознайомилася з моєю позицією і сумнівами щодо законопроєкту про заборону руху чайлдфрі", - написав Попов.

Хто така Ксенія Собчак

Ксенія Собчак - російська журналістка, пропагандистка, теле- і радіоведуча, актриса, сценаристка, продюсерка кіно і телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і сенатора Людмили Нарусової.

Собчак не змогла пройти повз відверте хамство і видала відповідь Попову.

Собчак обурилася зверненнями "Ксюша" і "дитинко", які пролунали, і зазначила, що вже давно має статус і регалії, тому звертатися до неї потрібно на "ви". А ось на ім'я її може називати тільки глава держави.

"Євгене, як депутату, вам варто чітко і ясно взяти себе в руки, оговтатися і вийти з образу сусіда в трениках, який виходить на сходовий майданчик покурити з похмілля і вчить сусідку життя. "Парламентаризм, дитинко", "вміла б гуглити", звернення на "ти". Це так вас до вищого законодавчого органу готували, відучували поважати незнайомих жінок в Інтернеті?

"Ксюша" ще ця. Кому "Ксюша"-то, вам? Це я Володимиру Володимировичу Путіну "Ксюша", а для вас - Ксенія. Можете додати по батькові за бажанням. Смішно, що в пості-то вихідному я була на вашому боці і спеціально написала, що голос розуму серед усього цього мракобісся був, хоч звучав самотньо, але ні, треба вислужитися", - обурилася пропагандистка.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, Ксенія Собчак нещодавно написала, що у неї розривається серце, коли вона думає про мирних людей, які стали жертвами війни "скрізь і всюди". А потім, вона говорить про "своїх" росіян. Про те, що, мовляв, навіть якщо вони "були неправі, жорстокі і невірно чинили", вони все одно "твої".

А також Ксенія Собчак висловилася щодо російського актора Анатолія Білого, який відкрито засудив військове вторгнення терористичної Росії в мирну Україну.

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