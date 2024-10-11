З'явилася: Майхер на каменях томно вдивилася в камеру

Надія Меєр тепер з'являється в соціальних мережах виключно в рекламних цілях.

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Надя Мейхер продовжує мовчати про війну / Колаж Главред, фото Instagram/nadyameiher

Українська співачка Надія Мейхер, яка зараз мовчить про війну в Україні, несподівано з'явилася на своїй сторінці в Instagram.

Останнім часом зірка не часто балує своїх шанувальників новими фото і практично нічого не пише на своїй сторінці. А від самого початку війни ніхто так і не почув, що про неї думає колишня солістка ВіаГри.

42-річна Надія позувала в костюмі зі шкіри на тлі каменів. "В єдиному екземплярі", - емоційно попередила Мейхер.

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Крім того, Мейхер заклично вигиналася і заглядала в камеру.

Очевидно, що пост був зроблений для того, щоб прорекламувати свій власний бренд.

Хто така Надія Мейхер? Надія Мейхер - українська співачка, акторка кіно, телебачення і мюзиклів, телеведуча, продюсерка, поетеса і дизайнерка. Екс-солістка українського жіночого поп-гурту "ВІА Гра".

У 2014 році після початку війни в Україні Мейхер заявила, що сподівається на мирне розв'язання "конфлікту", оскільки вважає "росіян і українців братніми народами". Також наголошувала на тому, що "вона є аполітичною".

Обранець співачки - російський бізнесмен Михайло Уржумцев. Він є гендиректором компанії Melon Fashion Group у Санкт-Петербурзі, яка продовжує співпрацювати з країною-агресором РФ. Раніше чоловік заявляв, що сподівався, що "до осені 2022 року бізнес остаточно стане на ноги і оговтається від тиску санкцій".

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Зазначимо, раніше Мейхер показала сонячний середземноморський образ. Вона виклала фото, де позує в жовтій сукні в сільському стилі.

А також відомий фотограф Аліна Квітка розсекретила, де зараз перебуває колишня солістка "ВІА Гра" Надія Мейхер, яка одружена з російським бізнесменом.

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