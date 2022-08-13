Небезпечно для життя: Комаровський розповів, при якому болю в животі потрібно терміново до лікаря

У дитячому віці, за словами Євгена Комаровського, болі в животі в більшості випадків безпечні.
Відомий дитячий лікар Євген Комаровський повідав, при якому болю в животі варто обов'язково бігти до лікаря. За його словами, локалізація больових відчуттів має велике значення в постановці діагнозу. Питання - де болить - це головний індикатор.
Як розповів лікар в Instagram, при болю в животі терміново потрібно викликати лікаря в наступних випадках:
- Біль локалізується в правій клубовій області (внизу живота справа)
- Є сліди крові в калі і блювотних масах
- Є будь-які проблеми з сечовипусканням (утруднення, болючість)
- Виражена блідість шкіри і пітливість,
- Пронос і підвищена температура,
- Висип, сонливість.
У дитячому віці, за словами Євгена Комаровського, болі в животі в більшості випадків безпечні і пов'язані з підвищеним газоутворенням, спазмом кишечника, несвоєчасною дефекацією.
Такі болі (прості, безпечні, функціональні), як правило, локалізуються, в центрі живота. Дитина буде показувати на область навколо пупка.
Також лікар звернув увагу, що біль не в центрі живота - привід для обов'язкового звернення до лікаря.
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