Дітей від пневмококу щеплюватимуть безкоштовно: МОЗ хоче доповнити календар вакцинації

Внесення відповідних змін "гальмує" пандемія коронавірусу.
Міністерство охорони здоров’я планує доповнити національний календар вакцинації в Україні. До списку хочуть додати щеплення від пневмокока.
Це щеплення дітям робитимуть безкоштовно, розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко на форумі "Україна 30".
Він нагадав, що зараз у національному календарі щеплень є 10 інфекційних хвороб, захиститися від яких можна завдяки вчасній вакцинації.
"Додатково до цих 10 хвороб ми плануємо додати пневмокок. Якби не епідемія COVID-19, то я думаю, що у 2022 році ми б ввели цю інфекцію в національний календар щеплень. Але сьогодні ми концентруємося на боротьбі з коронавірусом", – сказав Ляшко.
В Україні на сьогодні щеплення від пневмококу можна зробити тільки платно. При цьому у багатьох країнах світу вакцинація від пневмококу є обов’язковою.
Ця небезпечна бактерія є одним із основних збудників низки хвороб у дітей та дорослих – менінгіту, середнього отиту, синуситу, позалікарняної пневмонії.
Як виглядає зараз національний календар профілактичних щеплень
В Україні зараз обов'язковою є вакцинація дітей від 10 небезпечних хвороб:
- гепатиту В,
- туберкульозу,
- поліомієліту,
- дифтерії,
- кашлюку,
- правця,
- гемофільної інфекції,
- кору,
- краснухи
- епідемічного паротиту.
Усі щеплення з цього переліку доступні безкоштовно у медичних закладах.
Вакцинація дітей від коронавірусу в Україні
Наприкінці жовтня цього року МОЗ схвалив вакцинацію дітей від COVID-19 в Україні. Вакцинувати рекомендується дітей віком від 12 до 17 років препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.
Щеплення не повинні робити тим підліткам, у яких є протипоказання до компонентів вакцини. Серед протипоказань – наявність серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини. Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини, або дитячий мультисистемний запальний синдром, рекомендуватимуть відстрочку вакцинації.
Також у МОЗ пояснили, що важливою умовою для COVID-вакцинації є наявність інших щеплень, які відповідають віку дитини.
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