Дітей від пневмококу щеплюватимуть безкоштовно: МОЗ хоче доповнити календар вакцинації

МОЗ хоче доповнити національний календар вакцинації / ua.depositphotos.com

Міністерство охорони здоров’я планує доповнити національний календар вакцинації в Україні. До списку хочуть додати щеплення від пневмокока.

Це щеплення дітям робитимуть безкоштовно, розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко на форумі "Україна 30".

Він нагадав, що зараз у національному календарі щеплень є 10 інфекційних хвороб, захиститися від яких можна завдяки вчасній вакцинації.

"Додатково до цих 10 хвороб ми плануємо додати пневмокок. Якби не епідемія COVID-19, то я думаю, що у 2022 році ми б ввели цю інфекцію в національний календар щеплень. Але сьогодні ми концентруємося на боротьбі з коронавірусом", – сказав Ляшко.

В Україні на сьогодні щеплення від пневмококу можна зробити тільки платно. При цьому у багатьох країнах світу вакцинація від пневмококу є обов’язковою.

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Ця небезпечна бактерія є одним із основних збудників низки хвороб у дітей та дорослих – менінгіту, середнього отиту, синуситу, позалікарняної пневмонії.

Як виглядає зараз національний календар профілактичних щеплень

В Україні зараз обов'язковою є вакцинація дітей від 10 небезпечних хвороб:

гепатиту В,

туберкульозу,

поліомієліту,

дифтерії,

кашлюку,

правця,

гемофільної інфекції,

кору,

краснухи

епідемічного паротиту.

Усі щеплення з цього переліку доступні безкоштовно у медичних закладах.

Національний календар вакцинації / Моз України

Вакцинація дітей від коронавірусу в Україні

Наприкінці жовтня цього року МОЗ схвалив вакцинацію дітей від COVID-19 в Україні. Вакцинувати рекомендується дітей віком від 12 до 17 років препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Щеплення не повинні робити тим підліткам, у яких є протипоказання до компонентів вакцини. Серед протипоказань – наявність серйозної алергічної реакції на один з компонентів вакцини. Дітям, які перенесли міокардит або перикардит після першої дози вакцини, або дитячий мультисистемний запальний синдром, рекомендуватимуть відстрочку вакцинації.

Також у МОЗ пояснили, що важливою умовою для COVID-вакцинації є наявність інших щеплень, які відповідають віку дитини.

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