Інфекціоніст розповіла, чому українці бояться щеплення від коронавірусу

Щеплення лякає людей / pixabay

Незважаючи на те, що пандемія коронавірусу не настільки вже й нове явище, все ж вона ще до кінця так і не вивчена. І саме тому, українці бояться щепитися від "ковіда".

Однак не тільки в цьому проблема, зазначила інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська в ефірі телеканалу "Україна 24".

За її словами, в числі противників вакцинації є і вітчизняні лікарі.

"Напевно, частково ця проблема виникла ще раніше, але про неї мало говорили. Вакцинація - це медична процедура, яка вимагає певних умов проведення. Тому, так, є опір, в тому числі в медичному середовищі, коли це робиться неправильно", - сказала Голубовська.

За словами Голубовської, багато речей через свою невивченість насторожують людей. Саме тому люди побоюються за свої життя і здоров'я близьких.

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"У будь-якій країні світу, якщо ви поїдете, там є сертифікат. А наші люди не мали такої можливості кілька місяців. Ось ці кроки підігрівають антивакцинаторські настрої - це неправильні, в тому числі, рекомендації з наших інституцій, які за це відповідають", - резюмувала лікар.

Нагадаємо, в Україні є єдиний регіон, де погіршується епідситуація. За даними МОЗ, там продовжують фіксувати стільки ж випадків коронавірусної хвороби, як і минулого тижня.

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