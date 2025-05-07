РФ перекидає велике військо: аналітик попередив про небезпечний маневр ворога

Командування РФ хоче охопити з флангів українських оборонців.

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Ворог змінює пріоритетний напрямок для штурмів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Що сказав Машовець:

Вороже командування зміщує ключові сили з Куп'янського на Лиманський напрямок

Окупанти хочуть затиснути тактичну групу ЗСУ біля кордону

Окупаційна армія країни-агресорки Росії проводить перегрупування підрозділів, що діють на Куп'янському напрямку. Військовий аналітик Костянтин Машовець у Telegram повідомив, що це може означати.

За його словами, найімовірніше, командування РФ тепер вирішило зосередити свої ключові зусилля не біля Куп'янська, а на Лиманському напрямку.

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Куп'янськ / Інфографіка: Главред

Аналітик зазначив, що командування 20-ї загальновійськової армії РФ отримало наказ просунутися з півдня, діючи силами 144-ї мотострілецької дивізії до району висот поблизу села Чернещина, що у Харківській області, спільно з іншими підрозділами.

"Задум противника зрозумілий: охопити з флангів тактичну групу ЗСУ, що обороняється уздовж кордону Новоєгорівка - Греківка", - пояснив Машовець.

За даними аналітика, підрозділи 144-ї мотострілецької дивізії ЗС РФ ще минулого тижня вийшли на кордон в районі Катеринівки - Новомихайлівки і закріпилися на частині територій населених пунктів Нове та Липове.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що війська країни-агресора РФ, згідно з даними аналітиків DeepState, зуміли просунутися на двох напрямках фронту. Ворог домігся певного успіху в Харківській і Луганській областях.

Раніше повідомлялося, що для Росії стратегічно дуже важливо захопити південь України, але тими силами та засобами, які мають на сьогодні окупанти на Херсонщині, нереально форсувати річку Дніпро.

Напередодні також стало відомо, що російські загарбники зазнають великих втрат, намагаючись просунутися в бік міста Покровськ на Донеччині, бо ЗСУ готові до будь-якого наступу і відбиття будь-яких штурмових дій.

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Хто такий Костянтин Машовець Військовий оглядач, координатор групи "Інформаційний спротив", полковник Збройних сил України, експерт з питань оборонного планування, застосування військ та розвитку ЗСУ. Брав участь в АТО на Донбасі.

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