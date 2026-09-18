Багато бронетехніки і солдатів: РФ стягує підкріплення у гарячу точку фронту

Українські військові розкрили задум ворога.

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Ворог планує масштабну операцію на Донеччині / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, скріншот з DeepState

Що повідомили аналітики:

Українські військові заявили про плани РФ атакувати ЗСУ за допомогою бронетехніки

РФ хоче відновити механізовані штурми на Добропільському напрямку

Мета ворога - захоплення принаймні одного з міст "поясу фортець"

Командування країни-агресора Росії стягує бронетехніку та дронові підрозділи на Добропільський напрямок, готуючи механізовані штурми восени 2026 року. До майбутніх атак готуються 51-ша та 8-ма загальновійськові армії Південного військового округу, а також 41-ша загальновійськова армія Центрального військового округу.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що про це попередив командир 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" бригадний генерал Денис Прокопенко.

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На що розраховує ворог

Окупаційна армія сподівається, що дощі й тумани обмежать роботу оптики та безпілотників, а отже дадуть бронетехніці шанс подолати "сіру зону" непоміченою. Саме тому в ISW очікують на зміну ситуації на бою вже найближчими тижнями.

Ставку ворог робить і на комбінований формат атак. Наявні штурмові групи чисельністю близько 200 піхотинців противник підсилюватиме механізованими колонами приблизно з 50 одиниць бронетехніки - така схема має розпорошити увагу українських підрозділів і збільшити шанси на прорив.

За оцінкою Прокопенка, російська наступальна кампанія досягне кульмінації у вересні 2026 року, а до жовтня 2026 року російські війська почнуть змінювати тактику, вдаючись до спроб механізованих проривів. При цьому вони намагатимуться захопити щонайменше один населений пункт у межах "поясу фортець" до завершення осінньої кампанії, щоб створити плацдарм для подальшого наступу.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

"Накопичення російської бронетехніки на Добропільському напрямку свідчить про те, що військове командування РФ може планувати розширення ролі механізованих штурмів в умовах осінньої погоди, намагаючись здійснити прорив на цьому напрямку та охопити "пояс фортець" із півдня", - зазначили аналітики.

Україна готується до осіннього наступу РФ

Главред писав, що за словами командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, основна задача окупантів на цю осінь - це Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, все-все позакривати. І тримати українські війська на розтяжці.

Півненко зазначив, що Україна вже посилює потенційно небезпечні райони. Зокрема, нарощує структуру підрозділів, готує нові екіпажі безпілотників і планує реагувати на можливе накопичення російських сил ще до початку активних дій.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що українські війська проводять контрнаступальну операцію під кодовою назвою "Вівальді" проти російського виступу на північний захід від Лимана.

Раніше бійці 2-го батальйону "Волкодави" 57-ї мотопіхотної бригади розповіли подробиці знищення російських штурмовиків. Втрати РФ склали щонайменше один взвод - 30 окупантів.

Напередодні стало відомо, що операція "Вівальді", яку українські військові проводять на півночі Донецької області, спрямована на те, щоб вивести підрозділи на вигідніші позиції для подальшої оборони. За підсумками кількох її етапів Україна може отримати хороші новини.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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