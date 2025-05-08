Ворог притих: в ЗСУ розповіли про розгром РФ на одному з ключових напрямів

Внаслідок провальних штурмових дій противник почав шукати інші шляхи для прориву.

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Протягом останньої доби ситуація на Лиманському напрямку змінилася / Колаж: Главред, фото: ОПБр, скрін з DeepState

Що повідомив військовий:

Не на усіх ділянках Лиманського напрямку ведуться активні бої

Армія РФ може шукати інші шляхи для атак на оборонні позиції ЗСУ

Окупаційна армія країни-агресорки Росії втратила ініціативу після сотень невдалих штурмів на Лиманському напрямку, тому тепер змушена шукати інші напрямки для ударів.

Про це в етері Еспресо розповів старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин. За його словами, після торішнього провалу ворог "зламав зуби" об оборонні позиції українських військових.

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"Лиманський напрямок доволі специфічний, і до вчорашнього дня ситуація була нестабільною. Але Лиманський напрямок досить великий, на цьому напрямку є кілька ще менших ділянок", - пояснив військовий.

Ящишин також розповів нинішню ситуацію на Лиманському напрямку, зазначивши, що кількість обстрілів була зведена майже до нуля і лише подекуди фіксувалися спроби атак зі сторони противника.

"У 2025 році саме в зоні відповідальності 63-ї бригади штурмів на наші позиції відносно небагато. Чому? Тому що протягом усього минулого року ми щодня відбивали ворожі атаки - їх було понад 300. І якщо подивитися на карту, можна побачити, що ми не втратили своїх позицій - ми їх тримаємо. Тому ми робимо висновок, що ворог зламав зуби об наші позиції й тепер намагається шукати інші напрямки. Тож цілком можливо, що мої колеги з інших бригад повідомлять іншу інформацію", - додав він.

Лиман / Інфографіка: Главред

Ситуація на Лиманському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що окупаційна армія країни-агресорки Росії різко активізувала свої зусилля на Лиманському напрямку, де кількість бойових зіткнень більша, ніж на інших ділянках фронту, окрім Покровського напрямку.

Напередодні військовий аналітик Костянтин Машовець повідомляв, що, найімовірніше, командування РФ тепер вирішило зосередити свої ключові зусилля не біля Куп'янська, а на Лиманському напрямку.

Раніше стало відомо, що по місту Лиман, що у Донецькій області, окупаційна армія країни-агресорки Росії останнім часом завдає величезної кількості авіаційних ударів. Це є частиною стратегії ворога по просуванню через Лиманський фронт на агломерацію Краматорськ – Слов'янськ – Дружківка – Костянтинівка.

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Що відомо про 63-тю окрему механізовану бригаду (63 ОМБр)? 63-тя окрема механізована бригада (63 ОМБр) — з'єднання механізованих військ сухопутних військ Збройних Сил України, пише Вікіпедія. Створена після початку російсько-української війни 2014 року як кадрована військова частина Корпусу резерву. Після російського вторгнення 2022 року відмобілізована. Влітку воювала в Миколаївській області, брала участь у Херсонському контрнаступі. Взимку воювала у Бахмуті. З 2024 року тримала оборону на Лиманському напрямку у Серебрянському лісі.

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