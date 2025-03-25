Ситуація ускладнена: DeepState повідомили про просування ворога на Запоріжжі

Окупанти зосередили свої сили біля декількох ключових населених пунктів Запорізької області.

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На Запорізькому напрямку точаться бої / Колаж: Главред, фото: 122 ОБрТрО, скрін з карти DeepState

Що повідомили аналітики:

Армія РФ наступає біля П'ятихаток і Малих Щербаків

ЗСУ продовжують стабілізаційні заходи між Малими Щербаками і Степовим

Окупанти зосередили багато ударних екіпажів на Запорізькому напрямку

Окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує активні наступальні дії біля населених пунктів П'ятихатки та Малі Щебраки. Про це повідомили аналітики DeepState в Telegram.

"За наявною інформацією, піхота противника за підтримки двох од. ОВТ здійснила штурм у напрямку села. Техніка була знищена, а по особовому складу наноситься ураження", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього за останні декілька днів було зафіксовано просування між Степовим та Малими Щербаками. Як і очікувалося, успіх противника був тимчасовим і тепер ЗСУ продовжують стабілізаційні заходи.

"Посилено вогневий вплив та очікується, що ворог продовжить атакувати, щоб спробувати взяти під контроль Степове та Малі Щербаки", - повідомили аналітики.

У DeepState також повідомляють, що ситуація ускладнена тим, що на Запорізькому напрямку зосереджено чимало ударних екіпажів та сили 108 одшп РФ, які перекинули на цю ділянку фронту ще перед початком активних дій.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що на початку березня 2025 року 108-й десантно-штурмовий полк РФ після поповнення розпочав атаки на Малі Щербаки.

Нагадаємо, Главред писав, що військовий експерт Валерій Рябих попереджав про те, що на Запорізькому напрямку армія країни-агресорки Росії посилює свій тиск на українських військових, збільшуючи кількість атак.

Напередодні речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Запорізькому напрямку на тлі геополітичних настроїв.

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Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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