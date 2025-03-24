Окупанти кратно підвищують втрати у своєму війську: експерт пояснив, що сталося

На Запорізькому напрямку у ворога стало значно більше втрат.

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ЗСУ мають можливість максимально знищувати ворожі сили / Колаж: Главред, фото: 43 ОМБр, Міноборони РФ

Що повідомив Рябих:

Противник намагається вийти на більш вигідні рубежі

Окупанти втрачають багато живої сили

ЗСУ перебувають на панівних висотах

На Запорізькому напрямку армія країни-агресорки Росії посилює свій тиск на українських військових, збільшуючи кількість атак. Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт Валерій Рябих.

Він стверджує, що зараз ворог поставив собі за мету покращити тактичне положення на цій ділянці фронту. Окупантів цікавлять рубежі у районі населеного пункту П'ятихатки. Малі групи РФ також роблять спроби атакувати підрозділи ЗСУ на лінії Степове - Малі Щербаки.

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"В цілому ситуація є контрольованою. Окупанти підвищили кількість штурмів, щоб зайняти переважаючі висоти, які зараз тримають Сили оборони України, та покращити своє тактичне положення для подальшого розвитку наступу на цьому напрямку. Однак знову загарбник "м'ясними штурмами" кратно підвищує втрати у своєму війську", - зазначив експерт.

Таким чином останнім часом Запорізький напрямок приносить більші цифри до загальнодобової статистики втрат армії РФ. Українські військові утримують панівні висоти, тому мають можливість максимально знищувати військовий потенціал РФ.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за інформацією речника Української добровольчої армії Сергія Братчука, протягом тижня окупаційна армія країни-агресорки Росії проводила активні штурмові дії на Запорізькому напрямку, однак тепер активність ворога спала.

Напередодні аналітики DeepState попереджали, що російські окупанти з початку березня намагаються прорвати оборону на лінії П’ятихатки-Малі Щербаки, що у Запорізькій області.

Раніше Павло Лакійчук попереджав, що ворог може перекинути частину своїх сил з Курської області РФ на південь України, а саме на Запорізький напрямок. Але лише в міру того, як Курська операція ЗСУ почне згортатися.

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Хто такий Валерій Рябих? Валерій Рябих - директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, редактор спеціалізованого інформаційного Інтернет-порталу Defence-UA.com. Інженер-механік, магістр міжнародного права, пише DE.

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