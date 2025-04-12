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Підготовка почалась: окупанти хочуть відновити штурми на важливому напрямку

Марія Николишин
12 квітня 2025, 12:30
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На одному із напрямків ворог поніс суттєві втрати.
Підготовка почалась: окупанти хочуть відновити штурми на важливому напрямку
Ситуація на Харківському напрямку / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОК "Захід"

Ключові тези:

  • Росіяни доукомплектовують свої підрозділи на Харківському напрямку
  • ЗСУ відбили штурми ворога на Куп’янському напрямку
  • Окупанти намагались покращити тактичне положення у Серебрянському лісі

На Харківському напрямку армія країни-агресора Росії проводить доукомплектування своїх підрозділів після отриманих втрат і готується до поновлення штурмових дій. Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Там зазначили, що протягом минулої доби на даному напрямку противник наступальних дій не проводив.

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Водночас, на Куп’янському напрямку штурмові дії ворога було успішно відбито біля трьох населених пунктів.

"У районі Лозової та Нової Кругляківки противник намагався провести механізований штурм із залученням п’яти бронемашин. Уся бронетехніка була знищена, ворог поніс суттєві втрати", - йдеться у повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" підкреслили, що противник постійно атакує оборонні укріплення українських військових на Покровському напрямку.

"Ворожі штурмові дії було відбито нашими захисниками, втрат позицій не допущено", - додали у відомстві.

Також відомо, що російська армія атакувала на Лиманському напрямку в районах низки населених пунктів. Сили оборони успішно відбили штурмові дії агресора. Крім того, ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у Серебрянському лісі.

Ситуація на фронті - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, українські військові готуються до наступу РФ наприкінці весни - на початку літа. Наступальні дії можуть розпочатися в прикордонні Сумської та Харківської областей. Туди перекидають додаткові сили.

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що мета окупантів на Сумщині та Харківщині - створення буферної зони.

Водночас, речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій заявив, що в Україні нема приводів для страху та істерик на фоні "наступу на Суми та Харків". За його словами, ситуація на північній ділянці фронту не змінилась.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"?

Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ — об'єднання Збройних сил України.

Створене під час відбиття російської збройної агресії у 2022 році. Діє у Східний операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні — з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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