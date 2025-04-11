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ЗСУ перекидають сили, готуючись до наступу РФ: які регіони в небезпеці

Ангеліна Підвисоцька
11 квітня 2025, 20:18
2490
Не можна виключати, що РФ намагатиметься йти в наступ на Чернігівську область.
ВСУ
ЗСУ перекидають сили, готуючись до наступу РФ / Колаж: Главред, фото: Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада, 22 окрема механізована бригада

Про що йдеться:

  • РФ готується до нового наступу
  • ЗСУ перекидають війська

Українські військові готуються до наступу РФ наприкінці весни - на початку літа. Наступальні дії можуть розпочатися в прикордонні Сумської та Харківської областей. Туди перекидають додаткові сили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у військово-політичних колах.

Також Україна не виключає, що ворог намагатиметься наступати на Чернігівську область. Однак цей варіант вважається малоймовірним.

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Водночас окупанти вже кілька тижнів намагаються створити буферну зону в Сумській області. Найближчою метою ворога є захід до Локні на Сумщині. У Мережі з'явилася інформація про бажання РФ оточити Суми, але співрозмовники вважають таку ймовірність низькою.

Також окупанти можуть активізуватися в районі Сіверська Донецької області та в Запорізькій області. Зараз росіяни намагаються заходити на територію Дніпропетровської області.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на островах Нестрига і Бугаз у дельті Дніпра для росіян склалася катастрофічна ситуація. Командування РФ утримує деяких підлеглих на островах без ротації ще з січня 2025 року. Крім того, "на межі зриву" забезпечення окупантів.

Раніше стало відомо, що російські окупанти активізувалися в Сумській і Харківській областях. Джерела ВВС у Генштабі повідомили, що для Харкова безпосередньої загрози немає, а ось Суми можуть опинитися під ударом.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що армія ЗС РФ окупувала населений пункт Олександропіль у Донецькій області. Також загарбники просунулися біля двох населених пунктів.

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