ЗСУ перекидають сили, готуючись до наступу РФ: які регіони в небезпеці

Про що йдеться:
- РФ готується до нового наступу
- ЗСУ перекидають війська
Українські військові готуються до наступу РФ наприкінці весни - на початку літа. Наступальні дії можуть розпочатися в прикордонні Сумської та Харківської областей. Туди перекидають додаткові сили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у військово-політичних колах.
Також Україна не виключає, що ворог намагатиметься наступати на Чернігівську область. Однак цей варіант вважається малоймовірним.
Водночас окупанти вже кілька тижнів намагаються створити буферну зону в Сумській області. Найближчою метою ворога є захід до Локні на Сумщині. У Мережі з'явилася інформація про бажання РФ оточити Суми, але співрозмовники вважають таку ймовірність низькою.
Також окупанти можуть активізуватися в районі Сіверська Донецької області та в Запорізькій області. Зараз росіяни намагаються заходити на територію Дніпропетровської області.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що на островах Нестрига і Бугаз у дельті Дніпра для росіян склалася катастрофічна ситуація. Командування РФ утримує деяких підлеглих на островах без ротації ще з січня 2025 року. Крім того, "на межі зриву" забезпечення окупантів.
Раніше стало відомо, що російські окупанти активізувалися в Сумській і Харківській областях. Джерела ВВС у Генштабі повідомили, що для Харкова безпосередньої загрози немає, а ось Суми можуть опинитися під ударом.
Напередодні аналітики DeepState повідомили, що армія ЗС РФ окупувала населений пункт Олександропіль у Донецькій області. Також загарбники просунулися біля двох населених пунктів.
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