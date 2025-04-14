Загроза прориву оборони на Запоріжжі: у ЗСУ назвали небезпечний напрямок

РФ прагне завдавати вогневих ударів і по передмістю Запоріжжя, а також тримати під вогневим контролем логістичні шляхи.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр, 199 НЦ НГУ

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РФ намагається прорвати оборону українських захисників

Агресор проводить постійні штурми, намагаючись прорвати оборону

Армія країни-агресора РФ намагається прорвати оборону українських захисників у районах Малих Щербаків, Щербаків, Степового, Лобкового та південніше від П'ятихаток на Запорізькому напрямку, повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Ворог хоче прорвати цю лінію оборони і захопити певний плацдарм, на якому розмістити далекобійну великокаліберну артилерію. Звідти наносити вогневі удари і по передмістю Запоріжжя, а також тримати під вогневим контролем логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя на Схід", - зазначив він в ефірі Новости Live.

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За словами офіцера ЗСУ, це плацдарм, де окупанти намагаються прорвати українську лінію оборони. У цьому районі агресор проводить постійні штурми, намагаючись прорвати цю лінію оборони.

"Сили оборони України тримають ці населені пункти під вогневим контролем і коли противник туди заходить, то ми їх знищуємо, відрізаємо їхні штурмові групи від груп закріплення. Тому просування там фактично немає ні на метр, - додав Волошин.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту України Володимиру Зеленському про тривалу операцію української армії в Курській і Бєлгородській областях країни-агресора РФ.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що українські сили успішно просуваються в Бєлгородській області. Армія України атакує в районах Демидівки, Графівки та Прилісся.

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Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

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