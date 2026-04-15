РФ різко посилила наступ по всьому фронту: Сирський розкрив, де ситуація найгірша

Інна Ковенько
15 квітня 2026, 13:56
Через зміну погоди окупаційні війська РФ активізувалися і наступають практично по всій лінії боєзіткнення.
Окупаційні війська РФ посилили наступальні дії по всьому фронту. Наразі ворог проводить їх практично по всій протяжності лінії бойового зіткнення завдовжки 1200 кілометрів.

Така активність пов'язана зокрема зі зміною погодних умов. Про це розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Найгарячішими протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки. Маємо перехоплювати стратегічну ініціативу, відтак ведемо активну оборону. Завдяки цьому в березні наші війська відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яка була окупована противником", - наголосив головком.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

За словами Сирського, російській кількості протиставляють українську якість ведення бойових дій, змушуючи противника грати за нашими правилами та постійно відкладати терміни виконання завдань.

Так, для зниження наступальних спроможностей ворога Сили оборони підтримують високу інтенсивність ураження військових, оборонно-промислових та інших об’єктів на території РФ, що забезпечують окупантів.

У березні засобами Deep Strike уражено 76 таких цілей, із них 15 - об’єкти нафтопереробної промисловості.

Главред раніше писава, що попри значні втрати, окупанти не знижують інтенсивності бойових дій та продовжують підготовку до нових наступальних операцій. Після короткого зменшення активності ворог знову перегруповує та накопичує ресурси для продовження весняно-літньої кампанії. Про це в ефірі розповів військовий оглядач Іван Тимочко.

Нагадаємо, окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових у Сумській області. Ворожі війська просуваються по газовій трубі. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Водночас він наголосив на тому, що ці штурмові дії у прикордонні не варто вважати наступом на Суми.

Крім того, російські окупаційні війська намагаються здійснити обхід українських сил на Оріхівському напрямку, роблячи ставку на флангові дії. Про це в ефірі Київ24 повідомив директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

