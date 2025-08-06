'Кошмарять': офіцер повідомив, що РФ перекинула під Покровськ елітний підрозділ

На Покровському напрямку окупанти намагаються прорватися за рахунок великої кількості особового складу та дронів.

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Як змінилася ситуація на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін з DeepState, Вікіпедія

Що повідомив військовий:

Елітні оператори дронів почали залякувати мирне населення Донеччини

Під Покровськом ЗСУ знищують велику кількість окупантів

Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Тепер окупанти використовують там елітний підрозділ "Рубікон", який відповідає за координацію масштабних атаки безпілотників.

Про це повідомив Армія TV старший офіцер відділення 138-го центру спеціального призначення ВСП з позивним "Каспер". За його словами, окупанти з цього підрозділу не лише атакують українські позиції, але й сіють паніку серед мирного населення.

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Спроби армії країни-агресорки Росії штурмувати саме місто Покровськ не вщухають. Маси піхоти та "хмари дронів" у режимі нон-стоп атакують українських захисників, які нищать їх ще на підступах до самого міста та на флангах.

"Намагаються зараз перерізати нам логістику. Вони дуже підковані під fpv-дрони. Залітають дуже далеко та кошмарять. Що ми бачимо - вони кошмарять і мирне населення. Вони навіть не розбираються, які цілі. Їх основна задача - сіяти паніку", - пояснив офіцер.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Покровсько-Мирноградській агломерації армія країни-агресора тримає найшвидший темп просування. Лише за останню добу окупанти пройшли 3 км кв.

Напередодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що інформація про нібито оточення українських захисників у Покровську не відповідає дійсності. ЗСУ продовжують утримувати рубежі в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Нагадаємо, Главред писав, що ситуація навколо Покровська залишається напруженою. Якщо Україна втратить місто, то для росіян відкриється чимало можливостей, зокрема, і шлях до Краматорська.

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Про джерело: 138-й центр спеціального призначення 138-й центр спеціального призначення - підрозділ спеціального призначення Військової служби правопорядку Збройних сил України, пише Вікіпедія. Від квітня 2014 року бере участь у російсько-українській війні. Під час російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року особовий склад Центру відіграв важливу роль у відбитті спроби захоплення аеродрому 40-ї бригади тактичної авіації та штабу повітряного командування "Центр".

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