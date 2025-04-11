Чи є російські військові на території Сумщини: що кажуть у місцевій владі

Росіяни щодня намагаються проникнути на територію регіону.

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У Сумській ОДА розповіли про ситуацію в регіоні / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Міноборони РФ

Ключові тези:

Росіяни щодня намагаються проникнути на територію Сумської області

Бойові дії ведуться в районі сіл Басівка та Журавка

ЗСУ ефективно протидіють противнику та завдають втрат

Російські окупанти щодня намагаються проникнути на територію Сумської області, однак ворожих військ в регіоні станом на сьогодні немає. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

"Сьогодні ми маємо ситуацію, що ворожих підрозділів і військ на території Сумської області немає. Продовжується захист наших рубежів на Сумському і Курському напрямках. Сьогодні Сумська область має потужні і продовжує нарощувати можливості оборонних рубежів", - розповів Артюх. відео дня

Наразі бойові дії ведуться в районі сіл Басівка та Журавка. Він пояснив, що армія Путіна щодня намагається проникнути на територію регіону через ці села й розширити "сіру" зону.

Ворог щоденно штурмує позиції поблизу Басівки, та українські сили ефективно протидіють і завдають втрат окупантам.

Крім того, голова Сумської обласної державної адміністрації додав, що влада ввела план евакуації на території 190 населених пунктів регіону.

"Практично в 5-кілометровій зоні повністю населення евакуйоване з населених пунктів... 10-кілометрова зона від кордону практично зараз теж вивільняється від населення. І вже ми прийняли рішення на останній Раді оборони щодо збільшення (зони евакуації - Главред) до 17 кілометрів", - пояснив він.

Він додав, що за останні 3 місяці найбільше евакуйовано населення було у Краснопільській, Миропільській, Юнаківській та Хотінській громадах. Наразі там залишилось близько 3-4% людей, які досі не наважилися залишити небезпечну зону.

Ситуація в Сумській області - останні новини

Російські окупанти фактично почали наступ на Сумську та Харківську області, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. За словами головкому ЗСУ, спостерігається збільшення майже вдвічі кількості наступальних дій росіян на всіх основних напрямках.

Як писав Главред з посиланням на BBC, головний задум Кремля - створити буферну зону на Сумщині та загрожувати обласному центру.

Щоб зірвати ворожі плани, ЗСУ все ще утримують залишки плацдарму на Курщині в районі сіл Олешня та Горналь. Крім того, українські захисники почали 18 березня обмежену операцію на стику Бєлгородської і Курської областей.

Нещодавно в ДПСУ повідомили, що Сили оборони України ефективно знищують ворожі сили та наразі повністю контролюють населений пункт Басівка на Сумщині.

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Хто такий Володимир Артюх? Володимир Миколайович Артюх (8 травня 1958, Благовєщенськ, Амурська область) — український громадсько-політичний діяч, військовослужбовець, генерал-лейтенант Збройних сил України. Від 12 квітня 2023 кандидат військових наук. Голова Сумської ОДА та є повним кавалером ордена "За заслуги", пише Вікіпедія.

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