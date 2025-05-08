Буде одним з найважчих за всю війну: коли РФ розпочне наступ на фронті

Росія зосереджена на літній наступальній кампанії.

https://glavred.net/front/budet-odnim-iz-samyh-tyazhelyh-za-vsyu-voynu-kogda-rf-nachnet-nastuplenie-na-fronte-10662881.html Посилання скопійоване

РФ готується до наступу / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Головне із заяви політолога:

Ситуація в російській економіці гіршає

Путін вірить, що літом відбудеться масштабний наступ Росії

Через це він не поспішає проводити мирні переговори

Ситуація в економіці країни-агресора Росії стає гіршою. Однак диктатор Володимир Путін вірить, що він ще має можливість зробити один серйозний крок. Про це заявив політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов у коментарі 24 Каналу.

За його словами, з точки зору логіки Путін мав би вже сідати за мирні переговори та виводити підприємства з-під санкцій, щоб не добити економіку, але він готовий зачекати.

відео дня

На думку політолога, зараз Росія зосереджена на літній наступальній кампанії.

"Найімовірніше, жодного припинення вогню та мирних перемовин влітку не буде", - наголосив він.

Сазонов також додав, що російський диктатор вірить, що літом відбудеться масштабний наступ Росії, в результаті якого вдасться щось захопити.

"Можливо, він ставить ціль повністю окупувати Донецьку область. Путін марить тим, аби увійти до російських підручників з історії як "собіратєль зємєль"", - зауважив він.

Крім того, військовослужбовець ЗСУ підкреслив, що літня кампанія буде досить важкою.

"Можливо, найважчою з часів повномасштабного вторгнення. Ми це розуміли взимку. Ми готові. Вважаю, що в Путіна нічого не вийде. А вже восени перемовини відбудуться. Може, ближче до кінця осені, коли економічна ситуація в Росії стане вкрай важкою", - підсумував Сазонов.

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, старший лейтенант, речник 63-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Ростислав Ящишин заявив, що окупаційна армія країни-агресорки Росії втратила ініціативу після сотень невдалих штурмів на Лиманському напрямку, тому тепер змушена шукати інші напрямки для ударів.

Аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони України відновили позиції біля селища Липці Харківської області.

Крім того, у зведенні Інституту вивчення війни зазначається, що Сили оборони України, ймовірно, просунулися в Курській області, зокрема в районі селища Тьоткіно, що на території РФ.

Читайте також:

Хто такий Кирило Сазонов? Кирило Сазонов — дуже відомий блогер та політичний експерт, якого аналітики визнають як одного з найбільш цитованих політологів України. Він народився, жив і працював журналістом у Донецьку, доки у 2014 році ра**исти не захопили місто. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну він зустрів у Бучі, після чого евакуював дружину і дітей, а сам вступив до лав Збройних Сил України та нині захищає державу в найгарячіших ділянках фронту, пише АрміяInform.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред