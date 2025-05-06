Гинуть за медалі до 9 травня: Ступак розповів про втрати РФ на гарячому напрямку

Окупанти втратили чимало живої сили на Покровському напрямку, але так і не здобули бажаного.

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ЗСУ не дають окупантам просунутись до адмінкордонів Дніпропетровської області / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 128 ОГШБр

Що сказав Ступак:

Ворог намагається обійти Покровськ, щоб дістатися до адмінкордонів Дніпропетровщини

Окупанти прагнути отримати нагороди на 9 травня

Величезна кількість росіян безглуздо гине

На Покровському напрямку окупаційна армія країни-агресорки Росії продовжує спроби витіснення підрозділів ЗСУ із займаних позицій. Про це в етері телеканалу FREEДОМ розповів військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, у командування РФ залишається пріорітетною задача з виходу до кордонів із Дніпропетровською областю, тому противник намагається обійти Покровськ із західного боку.

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"Цей напрямок зараз є одним із найскладніших на фронті. Однак технічні можливості російських окупантів не безмежні. Для активного просування на цьому напрямку їм не вистачає ресурсів", - зауважив аналітик.

Обмеженість у ресурсах не зупиняє окупантів, зокрема й тому, шо вони хочуть отримати нагороди на 9 травня, але натомість - безглуздо гинуть.

"Російське командування прискореними темпами кидає величезну кількість особового складу на захоплення українських населених пунктів. Адже нагороди, звання, медалі, ордени даються тільки за якийсь результат. Цей результат не завжди має бути відчутним, він може бути лише гарно викладений у рапорті та красиво піднесений вищому командуванню. Але на місці ситуація далеко відрізняється від того, що пішло в рапорт. Безглузді втрати росіян визнають навіть найбільш оскаженілі кремлівські пропагандисти", - пояснив Ступак.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на Покровському напрямку 60-тисячне російське угруповання збільшило інтенсивність бойових дій у спробах обійти місто із заходу, щоб перерізати трасу "Покровськ-Костянтинівка".

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що завдяки мужності та вмілим діям воїнів Сил оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку та подекуди перехопити тактичну ініціативу.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що українські захисники відновили свої позиції у селищі Лисівка Покровського району, що у Донецькій області.

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Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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