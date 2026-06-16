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Яку сукню обрати на літо 2026 року: дизайнер назвав найкращі моделі

Олена Кюпелі
16 червня 2026, 14:10
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Андре Тан назвав моделі модних суконь, які будуть актуальними цього літа.
Андре Тан назвав модні сукні на літо
Андре Тан назвав модні сукні на літо / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав акценти в образі, що змусять чоловіків обертатися вам услід, розповів, яку сукню обов'язково потрібно купити на літо 2026 року.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні розбираємо наймодніші сукні літа 2026 року, які зроблять образ стильним і легким. Надсилайте подругам, щоб разом перевірити, яка модель у топі", — каже він.

відео дня

Сукня з горлом

"Ідеальне для тих, хто готується до літа і хоче підкреслити фігуру", — каже дизайнер.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року
Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня-майка

Розслаблений базовий варіант для міських і випускних образів.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року
Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня-поло

Ще один варіант для офісу з легким дрес-кодом.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року
Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня в стилі Skims

Максі-сукня облягаючого силуету, яка підкреслює фігуру. Ідеально підходить до туфель на підборах або плоскої взуття.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року
Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня-сафарі

Для офісу або тих, хто не любить відкриті сукні.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року
Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня в білизняному стилі

Для тих, хто любить підкреслити силует.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року
Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня-сорочка

За словами дизайнера, сукня-сорочка — універсальний варіант на літо. "Вільний або оверсайз-крій і тканина, яка тримає форму, створюють відчуття дорогого, але водночас розслабленого образу", — додає він.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року
Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

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Про особу: Андре Тан

Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

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