Яку сукню обрати на літо 2026 року: дизайнер назвав найкращі моделі

Андре Тан назвав моделі модних суконь, які будуть актуальними цього літа.

https://glavred.net/fashion/kakoe-plate-vybrat-na-leto-2026-dizayner-nazval-luchshie-modeli-10772846.html Посилання скопійоване

Андре Тан назвав модні сукні на літо / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав акценти в образі, що змусять чоловіків обертатися вам услід, розповів, яку сукню обов'язково потрібно купити на літо 2026 року.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні розбираємо наймодніші сукні літа 2026 року, які зроблять образ стильним і легким. Надсилайте подругам, щоб разом перевірити, яка модель у топі", — каже він.

відео дня

Сукня з горлом

"Ідеальне для тих, хто готується до літа і хоче підкреслити фігуру", — каже дизайнер.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня-майка

Розслаблений базовий варіант для міських і випускних образів.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня-поло

Ще один варіант для офісу з легким дрес-кодом.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня в стилі Skims

Максі-сукня облягаючого силуету, яка підкреслює фігуру. Ідеально підходить до туфель на підборах або плоскої взуття.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня-сафарі

Для офісу або тих, хто не любить відкриті сукні.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня в білизняному стилі

Для тих, хто любить підкреслити силует.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Сукня-сорочка

За словами дизайнера, сукня-сорочка — універсальний варіант на літо. "Вільний або оверсайз-крій і тканина, яка тримає форму, створюють відчуття дорогого, але водночас розслабленого образу", — додає він.

Андре Тан назвав наймодніші моделі суконь на літо 2026 року / Фото Instagram/andre_tan_official

Вас також може зацікавити:

Про особу: Андре Тан Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові. Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія. Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни. У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size. Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред