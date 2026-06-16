Яку сукню обрати на літо 2026 року: дизайнер назвав найкращі моделі

Український дизайнер Андре Тан, який нещодавно назвав акценти в образі, що змусять чоловіків обертатися вам услід, розповів, яку сукню обов'язково потрібно купити на літо 2026 року.
Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.
"Сьогодні розбираємо наймодніші сукні літа 2026 року, які зроблять образ стильним і легким. Надсилайте подругам, щоб разом перевірити, яка модель у топі", — каже він.
Сукня з горлом
"Ідеальне для тих, хто готується до літа і хоче підкреслити фігуру", — каже дизайнер.
Сукня-майка
Розслаблений базовий варіант для міських і випускних образів.
Сукня-поло
Ще один варіант для офісу з легким дрес-кодом.
Сукня в стилі Skims
Максі-сукня облягаючого силуету, яка підкреслює фігуру. Ідеально підходить до туфель на підборах або плоскої взуття.
Сукня-сафарі
Для офісу або тих, хто не любить відкриті сукні.
Сукня в білизняному стилі
Для тих, хто любить підкреслити силует.
Сукня-сорочка
За словами дизайнера, сукня-сорочка — універсальний варіант на літо. "Вільний або оверсайз-крій і тканина, яка тримає форму, створюють відчуття дорогого, але водночас розслабленого образу", — додає він.
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Про особу: Андре Тан
Андре Тан — український модельєр. Справжнє ім'я Андрій Миколайович Тищенко. Тан — абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St.Martins college of Art у Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має дочку Софію.
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