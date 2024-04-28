Jordanluca створив джинси з імітацією калюжі від сечі: вони стали хітом продажів

Джинси презентували в Мілані. Зараз майже всі штани лінійки розкуплені.

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У користувачів мережі склалася неоднозначна думка з приводу "революційних" штанів / Колаж Главреда. Фото: jordanluca.com

Британо-італійський бренд Jordanluca пошив штани з імітацією слідів від сечі біля паху.

Колекція, попри свою відразливу дивакуватість, стала дуже популярною. Її вже розкупили, пише The New York Post.

Джинси презентували на подіумі осінь-зима 2023 року в Мілані. Дизайнери просто біля паху розмістили темну пляму, яку модні критики розцінили як "ефект сечі". У джинсів - висока посадка і завужені штанини. Пошиті зі 100% бавовни.

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Спочатку джинси продавали за понад 800 доларів за пару (понад 31 тис. гривень, - Главред), зі знижкою штани можна було купити за трохи більше ніж 600 доларів (близько 24 тис. гривень, - Главред).

Водночас користувачі Мережі сильно критикували нову колекцію Jordanluca. Нерідко в Інтернеті залишали дуже їдкі коментарі: "Більше не потрібно стояти в чергах до туалету. Можете просто сказати, що це такий дизайн" / "Ти не крутий, якщо не обмочишся в штани".

Проте штани дуже сподобалися публіці. До замовлення багато розмірів уже недоступні.

Jordanluca - що відомо про бренд? Бренд був заснований 2018 року Джорданом Боуеном і Лукою Маркетто. Дизайнери створюють революційний та екстравагантний одяг. Незважаючи на критику, продажі Jordanluca зросли на 15% з 2022 по 2023 рік, склавши понад 500 000 доларів. Дизайнери розповіли Vogue, що планують розвивати свій молодий бренд. За їхніми словами, у міру розвитку "дорослішання" компанії без втрати ідентичності бренду є довгоочікуваним ризиком. "Ми готові реагувати, реагувати і вчитися. Ми ростемо, не втрачаючи смаку", - сказав Боуен.

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