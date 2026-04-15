В Україні сім областей залишилися без електропостачання: в чому причина

Бойові дії та обстріли енергетики спричинили відключення електрики у семи регіонах України.

Головне:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетики зафіксовано знеструмлення

Тимчасово без світла залишається частина споживачів у 7 областях

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується

Російська армія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. У низці областей України у середу, 15 квітня ввели екстрені відключення світла.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, повідомиляють в Міненерго.

В яких областях є знеструмлення

Станом на ранок без світла залишаються споживачі 7 областей:

Дніпропетровська;

Донецька;

Київська;

Запорізька;

Харківська;

Сумська;

Херсонська.

Де є знеструмлення через негоду

Зазначається, що через негоду без електропостачання залишається 7 населених пунктів на Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Чи вводитимуть графіки відключення світла сьогодні

У Міненерго зазначають, що застосування обмежень 15 квітня не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням спозживачам радять дізнаватися на офіційних ресурсах своїх обленерго.

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему", - закликали в Міненерго.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Як повідомляв Главред, за словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, в енергосистемі України зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.

Водночас нардеп Сергій Нагорняк повідомляв, що відключення світла стануть тривалішими та жорсткішими в літні місяці. При цьому у квітні та травні відключення будуть короткочасними.

Нагадаємо, що колишній керівник "Укренерго" та засновник Ne Gen Володимир Кудрицький говорив, що ситуація з відключеннями світла напряму пов’язана з рішенням НКРЕКП, яке, як стверджує експерт, фактично паралізувало можливість імпорту електроенергії та роботу газової генерації.

Чому Україна повернулась до графіків вимкнення світла - думка експерта Енергетичний експерт Геннадій Рябцев говорив, що в Україні знову вводять графіки погодинних відключень світла для населення через суттєве скорочення імпорту електроенергії. На його думку, за сонячної погоди дефіцит буде меншим завдяки використанню сонячних електростанцій, але лише вдень. Він додав, що у ранкові та вечірні години зберігається велика ймовірність відключень світла для населення за графіками у більшості регіонів.

Про джерело: Міністерство енергетики України Міністерство енергетики України — міністерство, утворене у 2019 році шляхом реорганізації Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та приєднання до нього Міністерства енергетики та вугільної промисловості України. Міністерство відповідає за формування й реалізацію державної політики у паливно-енергетичному комплексі, ефективне використання енергоресурсів, енергозбереження, розвиток відновлюваних джерел енергії, а також контроль у сферах електро- та теплопостачання. Крім того, Міненерго здійснює державне управління у сфері ядерної енергетики та радіаційної безпеки.

