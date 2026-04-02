Графіки повертаються: українцям розповіли, як вимикатимуть світло 3 квітня

В Укренерго зазначили, що варто перевіряти оновлення графіків відключень на офіційних ресурсах.

Обмеження електропостачання вводять через пошкодження енергомережі після атак

Коротко:

В Україні 3 квітня запровадять обмеження електропостачання

Промисловість обмежена з 06:00 до 22:00, побут — з 07:00 до 11:00

Обмеження пов’язані з критичними пошкодженнями об’єктів генерації та передачі

У п’ятницю, 3 квітня, в Україні запровадять заходи для стабілізації енергосистеми через наслідки останніх ворожих атак. Про це повідомляє "Укренерго".

За інформацією компанії, причиною обмежень стали критичні пошкодження об’єктів генерації та передачі електроенергії після масованих ракетно-дронових ударів. У зв’язку з цим енергетики змушені застосовувати тимчасові обмеження, щоб утримати баланс між виробництвом і споживанням електрики.

Згідно з оприлюдненими даними, для промисловості графіки обмеження потужності діятимуть з 06:00 до 22:00. Водночас для побутових споживачів запроваджуються погодинні відключення, які триватимуть у ранковий період — з 07:00 до 11:00.

Ситуація в енергосистемі

Фахівці застерігають, що ситуація в енергосистемі залишається напруженою та може змінюватися впродовж доби. Громадянам радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго, де публікують актуальні графіки відключень за адресами.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

В "Укренерго" також закликали українців відповідально ставитися до споживання електроенергії у періоди, коли подача світла відновлюється. Раціональне використання електроприладів допоможе зменшити навантаження на мережу та прискорити відновлення пошкодженої інфраструктури.

Коли відключення можуть посилитися Народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк попередив у ефірі Ранок.LIVE, що в майбутньому відключення електроенергії можуть стати довшими та більш жорсткими. Він зазначив, що у пікові літні вечори тривалість відключень може збільшитися порівняно з нинішніми. Нагорняк підкреслив, що до кінця весни відключення залишатимуться нетривалими за умови відсутності нових атак на енергосистему з боку Росії. Водночас критичні пошкодження тепло- та гідроелектростанцій, які раніше покривали вечірні піки споживання, тепер не дозволяють повністю забезпечувати потреби системи.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора у Чугуєві дрон влучив у п’ятиповерховий будинок.

Крім того, у ніч та вранці 2 квітня російські окупаційні війська здійснили серію ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар прийшовся на Київському району міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Також 1 квітня Росія провела масований обстріл України, застосувавши ракети та дрони. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Нагадаємо, що ввечері 30 березня окупанти атакували Полтаву дронами. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.

Читайте також:

