Відключатимуть світло не всім: новий графік для Запорізької області на 3 квітня

3 квітня в Запорізькій області за вказівкою НЕК "Укренерго" будуть введені погодинні відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми.

https://glavred.net/energy/otklyuchat-svet-budut-ne-vsem-novyy-grafik-dlya-zaporozhskoy-oblasti-na-3-aprelya-10753835.html Посилання скопійоване

Новини Запоріжжя - графік відключень світла для Запорізької області на 3 квітня

Про що йдеться у матеріалі:

В Запорізькій області 3 квітня будуть діяти графіки погодинних відключень світла

Обмеження затосовуватимуться з 09:00 до 11:30

Завтра, 3 квітня, за вказівкою НЕК "Укренерго" для Запорізької області будуть введені графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

Зазначається, що обмеження будуть діяти для стабілізації ситуації в енергосистемі України.

відео дня

/ Скріншот

Графік відключення електроенергії по чергах та підчергах:

1.1: 09:00 - 11:30

2.1: 06:30 - 09:30

3.2: 09:00 - 11:30

6.2: 06:30 - 09:30

Решта черг/ підчерг у ГПВ не задіяна.

Крім того, в "Запоріжжяобленерго" повідомили, що з 06:00 до 22:00 3 квітня будуть діяти графіки обмеження потужності для 5 черг.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 квітня в Україні планують вжити заходів для стабілізації енергосистеми після останніх ворожих ударів, попередили в "Укренерго".

Водночас у системі вже спостерігається дефіцит потужностей, спричинений погодними факторами та ремонтом двох енергоблоків атомних електростанцій. За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, найближчим часом можуть запровадити графіки обмеження електропостачання.

Народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк також попередив, що відключення можуть стати тривалішими та суворішими.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред