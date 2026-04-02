Відключатимуть світло не всім: новий графік для Запорізької області на 3 квітня

Юрій Берендій
2 квітня 2026, 19:02
3 квітня в Запорізькій області за вказівкою НЕК "Укренерго" будуть введені погодинні відключення електроенергії для стабілізації енергосистеми.
Новини Запоріжжя - графік відключень світла для Запорізької області на 3 квітня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Запорізькій області 3 квітня будуть діяти графіки погодинних відключень світла
  • Обмеження затосовуватимуться з 09:00 до 11:30

Завтра, 3 квітня, за вказівкою НЕК "Укренерго" для Запорізької області будуть введені графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

Зазначається, що обмеження будуть діяти для стабілізації ситуації в енергосистемі України.

Відключатимуть світло не всім: новий графік для Запорізької області на 3 квітня
Графік відключення електроенергії по чергах та підчергах:

  • 1.1: 09:00 - 11:30
  • 2.1: 06:30 - 09:30
  • 3.2: 09:00 - 11:30
  • 6.2: 06:30 - 09:30

Решта черг/ підчерг у ГПВ не задіяна.

Крім того, в "Запоріжжяобленерго" повідомили, що з 06:00 до 22:00 3 квітня будуть діяти графіки обмеження потужності для 5 черг.

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 квітня в Україні планують вжити заходів для стабілізації енергосистеми після останніх ворожих ударів, попередили в "Укренерго".

Водночас у системі вже спостерігається дефіцит потужностей, спричинений погодними факторами та ремонтом двох енергоблоків атомних електростанцій. За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, найближчим часом можуть запровадити графіки обмеження електропостачання.

Народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк також попередив, що відключення можуть стати тривалішими та суворішими.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

