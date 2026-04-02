Відключатимуть світло не всім: новий графік для Запорізької області на 3 квітня

Завтра, 3 квітня, за вказівкою НЕК "Укренерго" для Запорізької області будуть введені графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".
Зазначається, що обмеження будуть діяти для стабілізації ситуації в енергосистемі України.
Графік відключення електроенергії по чергах та підчергах:
- 1.1: 09:00 - 11:30
- 2.1: 06:30 - 09:30
- 3.2: 09:00 - 11:30
- 6.2: 06:30 - 09:30
Решта черг/ підчерг у ГПВ не задіяна.
Крім того, в "Запоріжжяобленерго" повідомили, що з 06:00 до 22:00 3 квітня будуть діяти графіки обмеження потужності для 5 черг.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 квітня в Україні планують вжити заходів для стабілізації енергосистеми після останніх ворожих ударів, попередили в "Укренерго".
Водночас у системі вже спостерігається дефіцит потужностей, спричинений погодними факторами та ремонтом двох енергоблоків атомних електростанцій. За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, найближчим часом можуть запровадити графіки обмеження електропостачання.
Народний депутат і член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк також попередив, що відключення можуть стати тривалішими та суворішими.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
