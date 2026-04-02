Відключення світла повертаються на Черкащину: нові графіки на 3 квітня

Юрій Берендій
2 квітня 2026, 22:36
3 квітня в Черкаській області запроваджують погодинні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів і навантаження на енергосистему.
Черкаси новини - графіки відключення світла для Черкаської області на 3 квітня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

3 квітня в Черкаській області для частини населення будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє "Черкасиобленерго".

Енергетики зазначають, що обмеження запроваджуються через регулярні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових ударів по Черкаській області.

Також, відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", 3 квітня з 06:00 до 22:00 для промислових підприємств і бізнесу в регіоні діятимуть графіки обмеження потужності.

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 07:00 - 09:00
  • 1.2 07:00 - 09:00
  • 2.1 09:00 - 11:00
  • 2.2 09:00 - 11:00
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 квітня в Україні планують запровадити заходи для стабілізації енергосистеми після останніх ворожих атак, попередили в Укренерго.

Зокрема, за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Запорізькій області введуть графіки погодинних відключень електроенергії. Такі обмеження мають допомогти збалансувати роботу енергосистеми.

Водночас у країні вже спостерігається дефіцит потужностей, спричинений погодними умовами та ремонтом двох енергоблоків атомних електростанцій. За словами експерта Станіслава Ігнатьєва, у найближчу добу подібні обмеження можуть запровадити і в інших регіонах.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

