Відключення світла повертаються на Черкащину: нові графіки на 3 квітня

3 квітня в Черкаській області для частини населення будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Про це повідомляє "Черкасиобленерго".
Енергетики зазначають, що обмеження запроваджуються через регулярні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових ударів по Черкаській області.
Також, відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", 3 квітня з 06:00 до 22:00 для промислових підприємств і бізнесу в регіоні діятимуть графіки обмеження потужності.
Години відсутності електропостачання:
- 1.1 07:00 - 09:00
- 1.2 07:00 - 09:00
- 2.1 09:00 - 11:00
- 2.2 09:00 - 11:00
Як знайти свою групу відключення світла
Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за адресою
Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахунком
Знайти свій графік відключення світла за особовим рахунком у Черкаській області можна за посиланням.
Як дізнатись свою чергу аварійних відключень
Дізнатись свою чергу аварійних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.
Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області
Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 3 квітня в Україні планують запровадити заходи для стабілізації енергосистеми після останніх ворожих атак, попередили в Укренерго.
Зокрема, за розпорядженням НЕК "Укренерго" у Запорізькій області введуть графіки погодинних відключень електроенергії. Такі обмеження мають допомогти збалансувати роботу енергосистеми.
Водночас у країні вже спостерігається дефіцит потужностей, спричинений погодними умовами та ремонтом двох енергоблоків атомних електростанцій. За словами експерта Станіслава Ігнатьєва, у найближчу добу подібні обмеження можуть запровадити і в інших регіонах.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
