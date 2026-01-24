Рус
Світла не буде до 7 годин: графіки відключень для Львова та області на 25 січня

Руслана Заклінська
24 січня 2026, 20:31
667
Львівобленерго оприлюднило графіки на неділю, 25 січня.
Світла не буде до 7 годин: графіки відключень для Львова та області на 25 січня
Відключення світла на Львівщині 25 січня / / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якими будуть графіки відключень на Львівщині 25 січня
  • у яких груп найбільше не буде світла
  • Де працюють пункти незламності

У неділю, 25 січня, у Львові та області діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх груп споживачів. Споживачам вимикатимуть світло один або два рази на добу. Про це повідомило Львівобленерго.

Причиною обмежень залишається дефіцит потужності в енергосистемі. Енергетики закликають мешканців економно використовувати електроенергію та уникати одночасного ввімкнення потужних приладів, щоб зменшити навантаження на мережу.

За даними обленерго, мешканці Львова та області можуть залишатися без світла до 7 годин на добу. Найдовше світла не буде у групах 2.1, 4.1, 5.1 та 6.1.

Графік відключень на 25 січня

Група 1

  • 1.1. Електроенергії немає з 00:00 до 01:00, з 11:30 до 15:00.
  • 1.2. Електроенергії немає з 18:30 до 22:00.

Група 2

  • 2.1. Електроенергії немає з 01:00 до 04:30, з 18:30 до 22:00.
  • 2.2. Електроенергії немає з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 08:00, з 11:30 до 15:00.

Група 3

  • 3.1. Електроенергії немає з 08:00 до 11:30.
  • 3.2. Електроенергії немає з 15:00 до 18:30.

Група 4

  • 4.1. Електроенергії немає з 04:30 до 08:00, з 15:00 до 18:30.
  • 4.2. Електроенергії немає з 08:00 до 11:30, з 22:00 до 24:00.

Група 5

  • 5.1. Електроенергії немає з 04:30 до 08:00, з 11:30 до 15:00.
  • 5.2. Електроенергії немає з 15:00 до 18:30.

Група 6

  • 6.1. Електроенергії немає з 01:00 до 04:30, з 18:30 до 22:00.
  • 6.2. Електроенергії немає з 08:00 до 11:30, з 22:00 до 24:00.
Графік відключень світла на Львівщині на 25 січня
Графік відключень світла на Львівщині на 25 січня / Фото: Львівобленерго

Дізнатися свою групу відключень можна на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.

Пункти незламності на Львівщині

На Львівщині наразі працюють 174 пункти незламності з 851 підготовленого. Решта пунктів перебуває у режимі готовності і може бути відкритою у найкоротші терміни. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

Дізнатися адресу найближчого пункту можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:

  • авторизуватися у додатку;
  • перейти в розділ "Сервіси";
  • обрати пункт "Незламність".

На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну, змінюючи масштаб. Сервіс працює як онлайн, так і офлайн.

Світла не буде до 7 годин: графіки відключень для Львова та області на 25 січня
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, після масованої атаки 24 січня у Києві майже 90 тисяч абонентів залишилися без світла. Більше 5 тисяч будинків без опалення, переважно ті, які вже постраждали від обстрілів раніше. Також є проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.

Росія в ніч на 24 січня масовано обстріляла Чернігів, пошкодивши критичну інфраструктуру. Майже все місто знеструмлено, об’єкти водопостачання та енергетики перейшли на альтернативні джерела живлення.

Крім цього, вдень у багатьох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. На ГАВ перейшли Одеська, Дніпропетровська, Чернівецька, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська та Житомирська області.

Про джерело: Львівобленерго

Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі.

Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

новини Львова Львівщина свет Львівська область відключення світла відключення світла Львів
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
