Світла не буде до 7 годин: графіки відключень для Львова та області на 25 січня

Ви дізнаєтеся:
- Якими будуть графіки відключень на Львівщині 25 січня
- у яких груп найбільше не буде світла
- Де працюють пункти незламності
У неділю, 25 січня, у Львові та області діятимуть погодинні відключення електроенергії для всіх груп споживачів. Споживачам вимикатимуть світло один або два рази на добу. Про це повідомило Львівобленерго.
Причиною обмежень залишається дефіцит потужності в енергосистемі. Енергетики закликають мешканців економно використовувати електроенергію та уникати одночасного ввімкнення потужних приладів, щоб зменшити навантаження на мережу.
За даними обленерго, мешканці Львова та області можуть залишатися без світла до 7 годин на добу. Найдовше світла не буде у групах 2.1, 4.1, 5.1 та 6.1.
Графік відключень на 25 січня
Група 1
- 1.1. Електроенергії немає з 00:00 до 01:00, з 11:30 до 15:00.
- 1.2. Електроенергії немає з 18:30 до 22:00.
Група 2
- 2.1. Електроенергії немає з 01:00 до 04:30, з 18:30 до 22:00.
- 2.2. Електроенергії немає з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 08:00, з 11:30 до 15:00.
Група 3
- 3.1. Електроенергії немає з 08:00 до 11:30.
- 3.2. Електроенергії немає з 15:00 до 18:30.
Група 4
- 4.1. Електроенергії немає з 04:30 до 08:00, з 15:00 до 18:30.
- 4.2. Електроенергії немає з 08:00 до 11:30, з 22:00 до 24:00.
Група 5
- 5.1. Електроенергії немає з 04:30 до 08:00, з 11:30 до 15:00.
- 5.2. Електроенергії немає з 15:00 до 18:30.
Група 6
- 6.1. Електроенергії немає з 01:00 до 04:30, з 18:30 до 22:00.
- 6.2. Електроенергії немає з 08:00 до 11:30, з 22:00 до 24:00.
Дізнатися свою групу відключень можна на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом.
Пункти незламності на Львівщині
На Львівщині наразі працюють 174 пункти незламності з 851 підготовленого. Решта пунктів перебуває у режимі готовності і може бути відкритою у найкоротші терміни. Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.
Дізнатися адресу найближчого пункту можна через застосунок "Дія". Для цього потрібно:
- авторизуватися у додатку;
- перейти в розділ "Сервіси";
- обрати пункт "Незламність".
На мапі можна дозволити доступ до геолокації або знайти пункти вручну, змінюючи масштаб. Сервіс працює як онлайн, так і офлайн.
Відключення світла в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, після масованої атаки 24 січня у Києві майже 90 тисяч абонентів залишилися без світла. Більше 5 тисяч будинків без опалення, переважно ті, які вже постраждали від обстрілів раніше. Також є проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому.
Росія в ніч на 24 січня масовано обстріляла Чернігів, пошкодивши критичну інфраструктуру. Майже все місто знеструмлено, об’єкти водопостачання та енергетики перейшли на альтернативні джерела живлення.
Крім цього, вдень у багатьох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії. На ГАВ перейшли Одеська, Дніпропетровська, Чернівецька, Сумська, Полтавська, Чернігівська, Вінницька, Черкаська та Житомирська області.
Читайте також:
- Відключення світла 24 січня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в суботу
- До 13,5 годин на добу без світла: графіки відключень на Львівщині на 24 січня
- Багато годин без світла: нові графіки вимкнення світла у Сумах на 24 січня
Про джерело: Львівобленерго
Львівобленерго - оператор системи розподілу електроенергії на території Львівської області. Компанія забезпечує розподіл електричної енергії до побутових і непобутових споживачів, експлуатацію та обслуговування електромереж, а також приєднання нових об’єктів до мережі.
Підприємство працює у складі енергетичної системи України та виконує функції відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред