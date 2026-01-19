Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Новий графік відключення світла для Запоріжжя та області на 20 січня

Юрій Берендій
19 січня 2026, 22:21оновлено 19 січня, 23:04
122
У Запорізькій області будуть діяти погодинні відключення електроенергії за графіками, затвердженими для стабілізації об’єднаної енергосистеми України.
Новий графік відключення світла для Запоріжжя та області на 20 січня
Відключення світла Запоріжжя - графік для Запорізької області на 20 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Графіки відключення світла в закорізькій області будуть діяти протягом всього дня
  • Для промисловості буде застосовано 5 черг відключень

Завтра, 20 січня, по всій території Запорізької області та в місті Запоріжжя будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомило Запоріжжяобленерго.

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 20 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Час відсутності електропостачання визначатиметься за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикань. Крім того, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).

Графіки відключень світла Запорізька область 20 січня
Графіки відключень світла Запорізька область 20 січня / Скріншот

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

У "Запоріжжяобленерго" зазначили, що у разі надходження нових розпоряджень від НЕК "Укренерго" графіки буде оперативно скориговано, а про всі зміни споживачів інформуватимуть на офіційних інформаційних майданчиках упродовж робочого дня та на сайті компанії — цілодобово.

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Новий графік відключення світла для Запоріжжя та області на 20 січня
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 січня по всій країні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження споживаної потужності для промислових підприємств.

Зокрема, у Дніпрі та Дніпропетровській області світло будуть вимикати від двох до чотирьох разів протягом доби, повідомляють у ДТЕК.

Надзвичайний режим в енергетичній галузі України зберігатиметься до стабілізації ситуації з електропостачанням. За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, умови для його скасування можуть з’явитися лише після завершення опалювального сезону.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя Запорізька область Відключення світла Запорізька область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФ

Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФ

21:35Україна
"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

21:31Війна
Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

21:11Війна
Реклама

Популярне

Більше
Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Останні новини

23:23

Усунення Путіна: розкрито ймовірний сценарій змови в Кремлі

22:56

Від розсади до врожаю: експерт назвав три групи добрив, які реально працюютьВідео

22:44

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

22:39

Невпізнаваний Максим Галкін розкрив правду про свій вік

22:32

Життя різко перевернулося: жінка дізналася про незвичайну вагітність

Гороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками рокуГороскоп на 2026 рік: які знаки зодіаку стануть головними щасливчиками року
22:21

Новий графік відключення світла для Запоріжжя та області на 20 січня

22:01

"Вова, який у Б-класі": Олена Зеленська дала зворушливий коментар про чоловіка

21:35

Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФВідео

21:31

"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

Реклама
21:24

Жовті плями на стелі зникнуть за пів години: домашній метод, який реально працює

21:11

Графіки охоплять увесь день: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 20 січняФото

21:11

Україна завдали серії ударів по об’єктах РФ: є підтверджені влучання

20:42

Малюк вперше після відставки зустрівся із Зеленським - який "сюрприз" готують для РФ

20:39

Як вберегти димар від сажі під час морозів: три золоті правила досвідчених пічників

20:32

Морози більше не страшні: чим утеплити двері, щоб у будинку відразу стало теплоВідео

19:19

Епоха завершилась: у Римі помер засновник бренду Valentino

19:13

Підірвано ЗРК, РСЗО, склади та підстанції РФ: деталі потужних ударів СБС

19:10

Бої за Покровськ тривають: що задумали окупантиПогляд

19:06

РФ наростила ударний потенціал: висока загроза масованої атаки найближчим часом

19:04

Обов'язковий техогляд для всіх авто: що зміниться в 2026 році

Реклама
18:43

Бюджетне рішення для зими: як прибрати протяг з вікон раз і назавжди

18:35

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

18:20

Вівторок з дефіцитом: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 20 січня

18:09

Чи є загроза колапсу: експерт про сценарій повного відключення опалення у Києві

18:07

Кім: В умовах критичних загроз швидкість важливіша за бюрократію, а безпека людей вища за закон

17:51

Тернопільщину накриє небезпечна погода – попередження від синоптиків

17:47

Майбутні топ-трансфери "Динамо": тренер киян анонсував відхід трьох гравців

17:46

Коти це ненавидять: 6 неочевидних речей, які дратують їх найбільше

17:45

Москва боялась - для чого СРСР викрав з України череп легендарного отамана СіркаВідео

17:31

"Жага помсти": Тарас Тополя заговорив про автора скандального відео з його екс-дружиноюФото

17:21

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

17:07

РФ не може запускати ракети з моря: у ВМС сказали, скільки триватиме "пауза"

17:02

Путін посилить репресії, але режим може впасти: розкрито несподіваний сценарійВідео

17:00

"Альфа" СБУ знищила міф про непереможне російське ППО, - експерт

16:59

Коли в Україні скасують надзвичану ситуацію в енергетиці - названо чіткі терміни

16:39

РФ зібралася обстріляти підстанції АЕС: "Флеш" попередив про ризик катастрофи

16:38

Кремль через Медведчука відхилив мирні переговори щодо України – ISW

16:28

Росіяни намагаються повністю ізолювати важливе місто: у ЗСУ оцінили загрозу

16:06

Формула ідеального сніданку: скільки варити яйця для правильної консистенції

15:51

Будинки зруйновані: Росія вдарила КАБами по Харкову, є жертви

Реклама
15:48

Україна вирвала з рук РФ ключове місто фронту - Washington Post

15:32

Сильні морози відступлять, але ненадовго: коли погода в Україні зміниться

15:32

Буряк звариться за 10 хвилин, якщо додати лише один інгредієнт: секретний трюк

15:27

Ранки, коли зірки стають ближчими: на ТЕТ стартує новий сезон "Ближче до зірок" з Нікітою Добриніним і Наталі СолонікВідео

15:24

"Шахеди" будуть збивати по-новому - яке рішення готує Україна

15:19

Як сказати українською "дедлайн" - слово, яке несправедливо забулиВідео

15:15

Холодний фронт не відступає: якою буде погода на Житомирщині 20–23 січня

14:48

Чи потрібно включати поворот на головній дорозі: остаточна відповідь інструктораВідео

14:37

Посланець Путіна приїде в Давос для переговорів щодо України – Reuters

14:31

На Рівненщині від переохолодження загинули двоє людей: деталі трагедії

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти