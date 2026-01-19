Новий графік відключення світла для Запоріжжя та області на 20 січня

У Запорізькій області будуть діяти погодинні відключення електроенергії за графіками, затвердженими для стабілізації об’єднаної енергосистеми України.

Відключення світла Запоріжжя - графік для Запорізької області на 20 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Графіки відключення світла в закорізькій області будуть діяти протягом всього дня

Для промисловості буде застосовано 5 черг відключень

Завтра, 20 січня, по всій території Запорізької області та в місті Запоріжжя будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомило Запоріжжяобленерго.

"Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі, 20 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні. відео дня

Час відсутності електропостачання визначатиметься за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикань. Крім того, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).

Графіки відключень світла Запорізька область 20 січня / Скріншот

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

У "Запоріжжяобленерго" зазначили, що у разі надходження нових розпоряджень від НЕК "Укренерго" графіки буде оперативно скориговано, а про всі зміни споживачів інформуватимуть на офіційних інформаційних майданчиках упродовж робочого дня та на сайті компанії — цілодобово.

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 січня по всій країні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження споживаної потужності для промислових підприємств.

Зокрема, у Дніпрі та Дніпропетровській області світло будуть вимикати від двох до чотирьох разів протягом доби, повідомляють у ДТЕК.

Надзвичайний режим в енергетичній галузі України зберігатиметься до стабілізації ситуації з електропостачанням. За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, умови для його скасування можуть з’явитися лише після завершення опалювального сезону.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

