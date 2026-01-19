Новий графік відключення світла для Запоріжжя та області на 20 січня

Про що йдеться у матеріалі:
- Графіки відключення світла в закорізькій області будуть діяти протягом всього дня
- Для промисловості буде застосовано 5 черг відключень
Завтра, 20 січня, по всій території Запорізької області та в місті Запоріжжя будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомило Запоріжжяобленерго.
"Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі, 20 січня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ)", - йдеться у повідомленні.
Час відсутності електропостачання визначатиметься за чергами та підчергами з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикань. Крім того, протягом усього дня (з 00:00 до 24:00) діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі (5 черг).
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 1.1
1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 1.2
1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 2.1
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 2.2
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 3.1
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 3.2
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 4.1
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 4.2
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 5.1
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 5.2
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 6.1
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Відключення світла 20 січня Запорізька область черга 6.2
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
У "Запоріжжяобленерго" зазначили, що у разі надходження нових розпоряджень від НЕК "Укренерго" графіки буде оперативно скориговано, а про всі зміни споживачів інформуватимуть на офіційних інформаційних майданчиках упродовж робочого дня та на сайті компанії — цілодобово.
Як знайти свою групу відключень Запорізька область
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.
Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя
Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.
Як знайти групу відключень Запорізький район
Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.
Чому немає світла Запоріжжя
Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.
Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області
Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 січня по всій країні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, а також обмеження споживаної потужності для промислових підприємств.
Зокрема, у Дніпрі та Дніпропетровській області світло будуть вимикати від двох до чотирьох разів протягом доби, повідомляють у ДТЕК.
Надзвичайний режим в енергетичній галузі України зберігатиметься до стабілізації ситуації з електропостачанням. За словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, умови для його скасування можуть з’явитися лише після завершення опалювального сезону.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
