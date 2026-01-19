Рус
Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

Юрій Берендій
19 січня 2026, 22:44
1210
20 січня у Черкаській області запроваджуються погодинні відключення електроенергії для населення через удари російських окупаційних військ по регіону.
Відключення світла Черкаси - графіки відключення світла для Черкаської області на 20 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Графіки відключень будуть діяти протягом всього дня 20 січня
  • Обмеження діють через постійні ворожі удари

20 січня в межах Черкаської області будуть діяти графіки погодинних відключень для населелення. Про це повідомляє Черкасиобленерго.

Як повідомили в обленерго обмеження будуть застосовані через удари росйських окупаційних військ по Черкащині.

Графіки відключення світла у Черкаській області на 20 січня / Скріншот

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 01:00 - 03:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 01:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 05:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 00:00 - 01:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 21:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 21:00 - 23:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 січня, в усіх областях України запровадять погодинні графіки відключень електроенергії, а також обмеження споживаної потужності для промислових підприємств.

На всій території Запорізької області, включно з містом Запоріжжя, також діятимуть графіки обмеження потужності та графіки погодинних відключень світла.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава переглядатиме підхід до протидії російським атакам із використанням ударних безпілотників типу "Шахед". Про це він повідомив за підсумками наради, присвяченої ситуації в енергетичній сфері.

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Черкаси Черкаська область Черкащина відключення відключення Новини Черкаси відключення світла Відключення світла Черкаська область
Коли Київ повернення до графіків відключень: експерт прояснив ситуацію

Коли Київ повернення до графіків відключень: експерт прояснив ситуацію

23:52Енергетика
Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФ

Загроза масового обстрілу: Зеленський попередив про новий удар РФ

21:35Україна
"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

"Завдання — створити купол над Україною": Єлізаров очолив новий напрям роботи ППО

21:31Війна
Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

Життя трьох знаків зодіаку значно покращиться після 25 січня

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

РФ підняла в небо Ту-95: названо терміни нового масованого удару по Україні

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Такого не було ніде у світі: для чого в СРСР будували мости крізь багатоповерхівки

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Росіяни пішли на прорив кордону на нових напрямках - в ЗСУ розповіли про бої

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

Долар і євро раптово обвалилися: новий курс валют на 20 січня

