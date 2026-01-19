Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

20 січня у Черкаській області запроваджуються погодинні відключення електроенергії для населення через удари російських окупаційних військ по регіону.

https://glavred.net/energy/kak-budut-otklyuchat-svet-v-cherkasskoy-oblasti-20-yanvarya-novye-grafiki-10733714.html Посилання скопійоване

Відключення світла Черкаси - графіки відключення світла для Черкаської області на 20 січня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Графіки відключень будуть діяти протягом всього дня 20 січня

Обмеження діють через постійні ворожі удари

20 січня в межах Черкаської області будуть діяти графіки погодинних відключень для населелення. Про це повідомляє Черкасиобленерго.

Як повідомили в обленерго обмеження будуть застосовані через удари росйських окупаційних військ по Черкащині.

відео дня

Графіки відключення світла у Черкаській області на 20 січня / Скріншот

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 1.1

1.1 01:00 - 03:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 1.2

1.2 01:00 - 03:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 2.1

2.1 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 2.2

2.2 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 3.1

3.1 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 3.2

3.2 03:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 4.1

4.1 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 4.2

4.2 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 5.1

5.1 05:00 - 07:00, 10:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 5.2

5.2 00:00 - 01:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 21:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 6.1

6.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 16:00, 21:00 - 23:00

Відключення світла 20 січня Черкаська область черга 6.2

6.2 00:00 - 03:00, 07:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 22:00

Як знайти свою групу відключення світла

Знайти свою групу графіків відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за адресою

Знайти свій графік відключення світла у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись графіки відключення світла за особовим рахуном

Знайти свій графік відключення світла за особовим рахуном у Черкаській області можна за посиланням.

Як дізнатись свою чергу аварійних відключень

Дізнатись свою чергу аварівних відключень світла в Черкаській області можна за посиланням.

Пункти незламності в Черкасах - де знайти пункти незламності в Черкаській області

Перелік адрес пунктів незламності в Черкасах та області та області можна знайти за посиланням.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 січня, в усіх областях України запровадять погодинні графіки відключень електроенергії, а також обмеження споживаної потужності для промислових підприємств.

На всій території Запорізької області, включно з містом Запоріжжя, також діятимуть графіки обмеження потужності та графіки погодинних відключень світла.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава переглядатиме підхід до протидії російським атакам із використанням ударних безпілотників типу "Шахед". Про це він повідомив за підсумками наради, присвяченої ситуації в енергетичній сфері.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред