Алчевський сценарій в Києві - наскільки реальна загроза замерзання столиці

Ключові тези експерта:
- Замерзання Києва за сценарієм Алчевська-2006 неможливе
- Локальні проблеми в окремих будинках чи районах можливі
- Влада може швидко відновлювати тепло та підключати альтернативні джерела
Попри складну ситуацію в енергосистемі, масштабне замерзання Києва за сценарієм Алчевська-2006 є абсолютно неможливим. Столиця має значний запас міцності завдяки децентралізованій системі опалення. Про це в інтервʼю Главреду директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.
За словами експерта, Алчевську катастрофа сталася через несвоєчасну реакцію служб, які не злили воду з труб. Водночас Київ не залежить від одного джерела.
"Система теплопостачання Києва не зав’язана лише на ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Вони забезпечують приблизно половину тепла, необхідного місту. Решту тепла дають і Дарницька ТЕЦ, і ТЕЦ-1, а також близько 150 невеликих котелень, які ще з радянських часів працюють при лікарнях та підприємствах. Тобто існує багато альтернативних джерел теплопостачання, не прив’язаних до ключових ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Тому так чи інакше, приблизно половина міста все ж буде залишатися з теплом", - пояснив Сергієнко.
Експерт наголосив, що локальні проблеми в окремих будинках чи районах можливі через технічні чи організаційні накладки. Вони мають вирішуватися районними адміністраціями та шляхом підключення альтернативних джерел, наприклад мобільних котелень у школах.
"В окремих будинках, районах або мікрорайонах проблеми дійсно можуть виникати. І тут влада має зробити все можливе, щоб, по-перше, оперативно відновити теплопостачання, а по-друге, забезпечити альтернативні рішення. "Пунктами незламності" це важко назвати, але, наприклад, якщо школу під’єднати до мобільної котельні (а в Києві, здається, близько 80 таких шкіл), то в цій школі цілком можна тимчасово розмістити людей", - зазначив Сергієнко.
Ситуація з електроенергією у Києві - останні новини
Вранці 13 січня російські війська завдали ракетного та дронового удару по Україні, зокрема на Київщину, Чернігівщину, Полтавщину та інші регіони. Працювала ППО, проте Київ і область тимчасово залишалися без світла.
Через пошкодження енергооб’єктів, сильні морози та негоду у місті та області запровадили аварійні відключення електроенергії. Графіки поки не діють, енергетики працюють цілодобово.
Керівник департаменту з експлуатації високовольтних мереж ДТЕК Київські електромережі Олександр Кожухар повідомив, що відновлення електропостачання триває, проте точного часу повного відновлення наразі немає.
Як повідомляв Главред, після нічного обстрілу 13 січня в Києві критичний дефіцит електроенергії, навіть критична інфраструктура працює обмежено. Через нестачу напруги "Київпастранс" тимчасово зупинив рух тролейбусів і трамваїв на правому березі.
Про персону: Олександр Сергієнко
Сергієнко Олександр Іванович - (нар. 19 жовтня 1947р. с. Роздольне, Росія)— український політик. Колишній 1-й заступник голови Трудової партії України (з 05.2000); співголова Народно-патріотичного об'єднання "За Україну" (з 07.2001), пише Вікіпедія.
Навчався у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", на факультеті радіоелектроніки (1966—1973), за спеціальністю інженер електронної техніки; доктор філософії з питань права.
Кандидат фізико-математичних наук, юрист, директор аналітико-дослідницького центру "Інститут міста".
