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Середня зарплата в Україні зросла: хто отримує найбільше

Альона Вороніна
19 червня 2025, 12:13
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У низці регіонів України з одної причини в деяких сферах пропонують зарплати приблизно 90 тисяч гривень.
Строители, деньги
Хто в Україні отримує найбільшу зарплату/ колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • В Україні середня зарплата зросла до 23 460 гривень
  • Найшвидше зарплати зростають у кількох сферах
  • Через дефіцит кваліфікованих кадрів у деяких регіонах пропонують зарплати близько 90 тис. грн

В Україні у 2025 році зросла середня зарплата. Зокрема, за I квартал цього року зазначений показник збільшився на 24,1%.

Середня заробітна плата у нашій державі зросла до 23 460 гривень. Про це повідомили у Держстаті.

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Якщо до початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії до України середня зарплата в доларовому еквіваленті становила близько 514 доларів, то зараз вона становить приблизно 564 долари.

Найшвидше зарплати зростали у сфері авіаційного транспорту (на 51,5%), у сільському господарстві (на 46,9%) і будівництві (на 35,3%).

Водночас через дефіцит кваліфікованих фахівців на ринку праці у низці регіонів України пропонують зарплати приблизно 90 тисяч гривень. Зокрема, особливим попитом користуються фрезерувальники, токарі й інженери.

Зарплати в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, нардеп відповів, чи будуть в Україні підвищувати мінімальну зарплату. За словами Богдана Кицака, Міжнародний валютний фонд виступає проти підвищення "мінімалки".

Також раніше повідомлялося, коли в Україні мінімальна зарплата може становити понад 12 тисяч гривень. У Кабміні мають намір збільшити розмір мінімальної зарплати в Україні у 2026 році на 688 гривень (до 8 688 грн). Проте профспілки це не влаштовує – вони запропонували збільшити мінімалку до суми понад 12 000 грн.

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