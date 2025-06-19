Середня зарплата в Україні зросла: хто отримує найбільше

Коротко:
- В Україні середня зарплата зросла до 23 460 гривень
- Найшвидше зарплати зростають у кількох сферах
- Через дефіцит кваліфікованих кадрів у деяких регіонах пропонують зарплати близько 90 тис. грн
В Україні у 2025 році зросла середня зарплата. Зокрема, за I квартал цього року зазначений показник збільшився на 24,1%.
Середня заробітна плата у нашій державі зросла до 23 460 гривень. Про це повідомили у Держстаті.
Якщо до початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії до України середня зарплата в доларовому еквіваленті становила близько 514 доларів, то зараз вона становить приблизно 564 долари.
Найшвидше зарплати зростали у сфері авіаційного транспорту (на 51,5%), у сільському господарстві (на 46,9%) і будівництві (на 35,3%).
Водночас через дефіцит кваліфікованих фахівців на ринку праці у низці регіонів України пропонують зарплати приблизно 90 тисяч гривень. Зокрема, особливим попитом користуються фрезерувальники, токарі й інженери.
Зарплати в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, нардеп відповів, чи будуть в Україні підвищувати мінімальну зарплату. За словами Богдана Кицака, Міжнародний валютний фонд виступає проти підвищення "мінімалки".
Також раніше повідомлялося, коли в Україні мінімальна зарплата може становити понад 12 тисяч гривень. У Кабміні мають намір збільшити розмір мінімальної зарплати в Україні у 2026 році на 688 гривень (до 8 688 грн). Проте профспілки це не влаштовує – вони запропонували збільшити мінімалку до суми понад 12 000 грн.
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