Мінімальна зарплата в Україні понад 12 тисяч гривень: коли чекати змін

Влада не виключила суттєвого підвищення мінімалки.

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У 2026 році мінімальна зарплата в Україні зросте на 688 грн / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Що відомо:

Кабмін встановив мінімалку на 2026-й у розмірі 8 688 грн

Профспілки вимагають мінімалку на рівні 12 000

У Кабміні мають намір збільшити розмір мінімальної зарплати в Україні у 2026 році на 688 гривень. Проте профспілки це не влаштовує - вони запропонували збільшити мінімалку до суми понад 12 000 грн.

Як повідомляє 24 канал із посиланням на Федерацію профспілок, Міністерство економіки показало прогнози щодо макроекономічних показників розвитку економки країни на 2026-2028-й роки.

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Що планує влада:

Встановити мінімальну зарплату на рівні 8 688 грн

Зафіксувати посадовий оклад працівника I тарифного розряду ЄТС у розмірі 3 470 грн.

Таким чином, підвищення показників буде разом з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на наступний рік, який становитиме 108,6%.

Позиція профспілок

Представники профспілок вважають, що з огляду на інфляцію на тлі війни підвищення зарплат недостатнє - така сума не дасть змоги забезпечити працівникам свої сім'ї.

Тому профспілки запропонували з 1 січня 2026 року встановити мінімалку не нижче 50% від прогнозної середньомісячної заробітної плати працівників на кінець 2024 року. Згідно з попередніми розрахунками, це 12 195 гривень.

Крім того, мінімалка має бути не нижчою за фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В уряді заявили, що 2026 року запропоновані обсяги зарплат і соціальних стандартів можуть бути враховані, якщо влада зафіксує позитивну динаміку розвитку економіки.

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Як повідомляв Главред, у 2025 році розмір мінімальної зарплати залишиться на колишньому рівні - 8 тисяч гривень на місяць. З них потрібно заплатити 1840 грн податку.

В Україні зміниться зарплата вчителів, розповів міністр освіти Оксен Лісовий. За його словами, вдалося знайти в бюджеті додаткові 12 млрд гривень для додаткових виплат.

Тим часом зарплати чиновників космічно зросли. Найвищі середні зарплати в Рахунковій палаті (117,5 тис. грн), НКРЕКП (102 тис. грн) і в Національному агентстві із запобігання корупції - 86,2 тис. грн.

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