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Закрила всі карти та залишилася винною: ПриватБанк звинувати у вимаганні

11 січня 2022, 08:20

Незадоволена українка повідомила подробиці.

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ПриватБанк звинуватили у вимаганні / УНІАН

Клієнтка ПриватБанку зіткнулася з проблемою - після закриття всіх карт у неї залишився борг перед фінустановою.

Як повідомила жінка на порталі Мінфін, в грудні 2020 року вона закрила в ПриватБанку всі свої рахунки і картки, написала відповідну заяву у відділенні банку, але через рік їй подзвонили співробітники Банку і повідомили про борг.

"На моє запитання щодо того, яким чином хтось міг навіть технічно списати гроші з закритих карт і рахунків, ніхто досі нічого зрозумілого не відповів. Наскільки це взагалі законно і як себе надалі захистити від такого? Від банку теж тиша. В ході довгострокових розмов зі співробітниками банку з'ясувалося, що банк за місяць до того, як сповістити про "борг" мене, самі відправили запит на повернення коштів в міжнародну платіжну Систему як шахрайське зняття коштів, але не дочекавшись відповіді, так розумію, вирішили "збити грошенят" з усіх боків. Креативно", - поскаржилася клієнтка банку.

Відповідь ПриватБанку

Співробітники банку повідомили, що запит на списання коштів був ініційований сайтом, де раніше були вказані реквізити карти.

"Оскільки транзакція не була раніше завершена, була підтверджена — утворилася заборгованість.Ініційована банком заявка на оскарження успішна, за її результатом до кінця місяця буде погашена виникла в результаті операції заборгованість. У разі, якщо у вас залишилися додаткові питання – ласкаво просимо в Приватні повідомлення", - йдеться у відповіді Приватбанку.

Раніше в ПриватБанку звернулися до українців - в країні орудують шахраї, які виманюють тисячу за вакцинацію. Деякі клієнти отримують особисті повідомлення нібито від імені банку.

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Автор: Сергій Кущ
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Приватбанк новини України
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