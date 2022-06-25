За долар - 45 гривень: українцям розкрили найгірший сценарій девальвації

/ УНІАН

З перспективою активної емісії гривні і зняття обмеження ринок буде активно реагувати, заявив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

У коментарі виданню Strana він не виключив, що на ринку збережуться інфляційні та девальваційні очікування.

За його прогнозом, ще влітку офіційна інфляція в Україні перевищить 20%. При цьому за підсумками 2022 року цей показник може перевалити за 30%.

"Реальні ж ціни в магазинах і на ринках будуть рости ще швидше. Одночасно у міру зняття діючих обмежень і переходу країни на гнучкий курс (з відкриттям міжбанку) очікується серйозна девальвація гривні", - говорить експерт.

Аналітик пояснив, що затягнута "економічна пружина рано чи пізно вистрілить".

"Краще, якщо це буде контрольована девальвація. Я поки залишаюся в прогнозі 45 грн/$, якщо не буде зовнішньої підтримки у відповідних обсягах і термінах надходження. У кращому випадку курс буде в районі 40 грн/$, з перспективою пізніше (у міру відновлення і надходження інвестицій) повернення до 35-38 грн/$. Через рік або менше. Якщо вхідний в Україну грошовий потік буде вище вихідного, за умови профіцитного платіжного балансу. Це оптимістичний сценарій", - додав Шевчишин.

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