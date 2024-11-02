Ціна б'є рекорди: вартість популярного овоча в Україні стрімко зростає

Однією з причин здорожчання стало суттєве скорочення пропозиції огірків з місцевих господарств.

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Ціна на огірки продовжує підвищуватися / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціна на огірки продовжує зростати

Кілограм огірків коштує 90-115 гривень

Попит на огірки не знижується

В Україні чотири тижні поспіль дорожчають огірки. Про це повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Чергове подорожчання у цьому сегменті експерти проекту пояснюють суттєвим скороченням пропозиції огірків із місцевих господарств.

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"На сьогоднішній день багато комбінатів вже заявили про фактичне завершення сезону реалізації, тоді як решта господарств пропонує цю продукцію лише невеликими партіями. Тим часом попит на огірки на внутрішньому ринку України залишається досить високим, що й провокує стрімке зростання цін.", - пишуть аналітики.

Сьогодні виробники готові відвантажувати тепличні огірки від 90 до 115 грн/кг ($2,18-2,79/кг) залежно від якості та обсягів партії, що в середньому на 13% дорожче, ніж тижнем раніше.

Аналітики наголошують, що місцевим фермерам до кінця сезону вдається підвищувати ціни на цю продукцію практично щодня.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, в Україні дорожчає морква через підвищення торгової активності на ринку. Зазначається, що, зокрема, овоч закуповують гуртові компанії для тривалого зберігання та населення, яке готується до зими.

Ціни на картоплю в Україні зросли майже втричі порівняно з минулим роком. Наразі вартість овоча досягнула 20-30 грн/кг залежно від сорту і якості, повідомили аналітики EastFruit.

Крім того, в Україні слід очікувати "стрибків" цін на продукти — зокрема на мʼясо. Зростання цін повʼязано з одночасним підвищенням податків, тарифів на пальне та електроенергію.

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