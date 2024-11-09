В Україні овочі дорожчають шаленими темпами: на що ціни зросли, а на що впали

Морква стала найдорожчим овочем у борщовому наборі, повідомили аналітики EastFruit.

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Овочевий ринок в Україні шокує новими цінами / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ціни на моркву в Україні продовжують різко зростати вже четвертий тиждень, і до кінця цього тижня вона може стати одним з найдорожчих овочів борщового набору, обігнавши навіть картоплю. Також зросла вартість огірків, водночас ціни на картоплю знизилися. Про це опвідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, з кінця минулого тижня ціни на моркву зросли на 11%. Наразі гуртові ціни на моркву коливаються від 20 до 28 гривень за кілограм, що є найвищим рівнем за останні 7 років. Порівняно з початком листопада минулого року, ціни на моркву зросли в середньому в 3,7 рази.

Причиною такого стрімкого зростання вартості стала несприятлива погода цього року, через яку врожай моркви сильно знизився. Фермери повідомляють про зниження якості та кількості врожаю, а деякі навіть зазнали втрат до 50%. Тому на ринку зараз домінує середньої якості продукція, яка не може задовольнити всі потреби покупців.

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Вартість огірків в Україні продовжує стрімко рости вже п’ятий тиждень поспіль. Оптові ціни на тепличні огірки в Україні варіюються від 100 до 125 грн/кг, що на 11% дорожче, ніж тиждень тому.

За даними аналітиків, пропозиція імпортних огірків наразі не може задовольнити весь попит, що лише сприяє подальшому зростанню цін. Українські виробники відвантажують огірки за ціною, що на 72% вища, ніж у цей же період минулого року.

При цьому на ринку очікують, що зростання вартості може тривати, а стабілізувати ситуацію мона лише за умови значних імпортних поставок овоча.

Впали ціни на картоплю

Водночас в Україні почали знижуватися ціни на картоплю, стверджують аналітики EastFruit. Наразі фермери відвантажують картоплю за ціною від 18 до 28 гривень за кілограм, що на 10% дешевше порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

Зниження відбулося на фоні поступового спаду торговельної активності, на який аналітики звертали увагу ще минулого тижня. Виробники зрозуміли, що при таких високих цінах на картоплю реалізувати залишки врожаю буде складно, особливо це стосується партій, які не придатні до тривалого зберігання.

Також великі оптові компанії, що закупили дорогі обсяги картоплі на зовнішніх ринках, почали реалізовувати надлишкові партії за збиток. У той же час деякі власники якісної картоплі утримуються від продажу, очікуючи на подальше покращення цінової ситуації.

Попри зниження вартості, ціна картоплі на ринку наразі в середньому в 2,3 раза вища, ніж на початку листопада 2023 року.

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Ціни на продукти в Україні - новини за темою

Нагадаємо, ціни на картоплю в Україні зросли майже втричі порівняно з минулим роком.

Як повідомляв Главред, у листопаді в Україні прогнозується суттєве підвищення цін на окремі продукти харчування. Економіст і керівник "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин пояснив, що після серпня-вересня традиційно зростають ціни на овочі борщового набору.

Крім того, в Україні продовжують підвищуватися ціни на яблука. Наразі вартість яблук коливається в межах 17-25 грн за кілограм.

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