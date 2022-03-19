Вихід на пенсію за віком в умовах воєнного стану: чого чекати пенсіонерам

В умовах воєнного стану громадянам необхідно подати в будь-який сервісний центр фонду заяву про призначення пенсії.
Українці навіть в умовах воєнного стану можуть вийти на пенсію за віком.
Як повідомляє пресслужба Головного управління ПФУ в Донецькій області, в умовах воєнного стану громадянам необхідно подати в будь-який сервісний центр фонду заяву про призначення пенсії.
Крім того, як нагадують в ПФУ, потенційним пільговикам також потрібно надати деякі документи:
- паспорт
- ідентифікаційний код
- документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток та ін.)
- довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 року (за власним бажанням)
- реквізити банківського рахунку, якщо громадянин хоче, щоб виплати зараховувалися через банк
- фотографія для пенсійного посвідчення
- свідоцтво про шлюб, якщо жінки змінили прізвище
Як раніше повідомляли, в Україні підняли військові пенсії. Зміни торкнулися майже півмільйона українських громадян. За попередніми даними, в середньому розмір підвищення склав 787 гривень.
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Автор: Маша Тупченко