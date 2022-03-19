Вихід на пенсію за віком в умовах воєнного стану: чого чекати пенсіонерам

Пенсії / УНІАН

Українці навіть в умовах воєнного стану можуть вийти на пенсію за віком.

Як повідомляє пресслужба Головного управління ПФУ в Донецькій області, в умовах воєнного стану громадянам необхідно подати в будь-який сервісний центр фонду заяву про призначення пенсії.

Крім того, як нагадують в ПФУ, потенційним пільговикам також потрібно надати деякі документи:

паспорт

ідентифікаційний код

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток та ін.)

довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль по 30.06.2000 року (за власним бажанням)

реквізити банківського рахунку, якщо громадянин хоче, щоб виплати зараховувалися через банк

фотографія для пенсійного посвідчення

свідоцтво про шлюб, якщо жінки змінили прізвище

Як раніше повідомляли, в Україні підняли військові пенсії. Зміни торкнулися майже півмільйона українських громадян. За попередніми даними, в середньому розмір підвищення склав 787 гривень.

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