Вперше з вересня минулого року: курс долара в Україні 'впав до мінімуму'

Нижчим курс долара був тільки 3 вересня минулого року.

https://glavred.net/economics/vpervye-s-sentyabrya-proshlogo-goda-kurs-dollara-v-ukraine-upal-do-minimuma-10654106.html Посилання скопійоване

Курс долара в Україні / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

Курс долара впав на 10 копійок

Зараз він знаходиться на рівні 41,20 гривень за долар

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує знижуватися. Єдина європейська валюта також подешевшала. Про це відомо з даних Мінфіну.

Так, станом на ранок 8 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 10 копійок до 41,20 гривень, курс євро впав на 30 копійок до 45,50 гривень.

відео дня

Курс долара / фото: Мінфін

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,70 гривень, євро по 44,70 гривень.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,08-41,13 грн/долар (купівля-продаж) - зростання на 3 копійки порівняно із закриттям попереднього дня.

Курс долара / фото: Мінфін

Офіційний курс долара

Національний банк України (НБУ) також знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав до мінімуму з початку вересня 2024 року.

Офіційний курс на 8 квітня 2025 року встановлено на рівні 41,0807 гривень за 1 долар (-0,1134 грн).

Нижчим курс був тільки 3 вересня минулого року - 41,0592 грн/долар.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, минулого тижня курс євро раптово пішов угору, а долар, навпаки, обвалився. На думку експертів, причиною цього стала політика американського президента Дональда Трампа, а саме - запровадження торговельних мит для товарів, що імпортуються до США з більшості країн світу.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявив, що динаміка ринку до 13 квітня залишиться незмінною, адже поки немає економічних причин для стрімких змін на валютному ринку. За його словами, курс долара коливатиметься в межах 41,4 - 41,8 гривні долар на міжбанку і 41,4 - 41,8 гривні за долар на готівковому ринку.

Крім того, євро зріс більш ніж на 2% проти долара, досягнувши найкращих показників за понад дев’ять років. Причиною таких коливань курсу стали нові тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп.

Читайте також:

Що за відомство Мінфін? Міністерство фінансів України - центральний орган виконавчої влади України, який формує та реалізує державну фінансову і бюджетну політику, а також визначає політику в митній та податковій сфері, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред