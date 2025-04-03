Долар на дні через мита Трампа - євро вперше за 9 років рекордно підскочив

Інвестори відмовляються від долара через введення жорсткіших мит і шукають безпечні активи, пише Reuters.

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Долар падає, євро б'є рекорди на тлі тарифів Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, freepik.com

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Євро подорожчав більш ніж на 2% через мита Трампа

Інвестори відмовляються від долара і шукають безпечні активи

Долар ослаб на 1,8% проти єни та на 2,25% проти франка

Євро зріс більш ніж на 2% проти долара 3 квітня, досягнувши найкращих показників за понад дев’ять років. Причиною таких коливань курсу стали нові тарифи, які запровадив президент США Дональд Трамп. Про це пише Reuters.

Інвестори відмовляються від долара після того, як Трамп оголосив про введення жорсткіших, ніж очікувалося, мит для торгових партнерів США. Вони також спрямували кошти в безпечні активи, такі як єна та швейцарський франк, оскільки долар ослаб до шестимісячного мінімуму проти цих валют.

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Євро зміцнився на 2,2%, досягнувши шестимісячного максимуму в 1,1021 долара, що стало найбільшим внутрішньоденним зростанням з грудня 2015 року. Долар також ослаб на 1,8% щодо японської єни та на 2,25% щодо швейцарського франка. Британський фунт також зріс на 1,3% до 1,3178 долара.

За даними видання, оголошення мит США призвело до падіння світових фондових індексів. Водночас інвестори поспішили перевести кошти в облігації та золото, побоюючись, що масштабний торговий конфлікт може спровокувати глобальне економічне уповільнення та прискорити інфляцію.

Deutsche Bank попередив про можливий ризик кризи довіри до долара США, зазначивши, що значні зміни в потоках капіталу можуть спричинити хаотичні валютні коливання. Інвестори також стурбовані можливими контрзаходами з боку торгових партнерів США, що може призвести до зростання цін.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара після введення Трампом мит - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових взаємних тарифів на імпорт з інших країн, які почнуть діяти з 3 квітня. За словами Трампа, ці мита повернуть "золотий вік" Америці.

Також 3 квітня євро зміцнився на 40 копійок, досягнувши курсу 45,40 гривень, через ослаблення долара після заяви президента США Дональда Трампа щодо запровадження мит. Курс долара залишився стабільним на рівні 41,50 гривень.

Як повідомляв Главред, у квітні 2025 року на валютному ринку України можливі короткочасні коливання, але значних довгострокових ризиків для курсу гривні не очікується. Прогнозується, що курс долара в квітні буде в межах 41,5–42,3 гривні.

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