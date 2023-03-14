Можливий дефіцит: ціни на два популярних овоча в Україні зростуть вже навесні - експерт

Стабілізуватися ціна почне тільки ближче до травня, вважає аналітик УКАБ Максим Гопка.

В Україні подорожчають популярні продукти / УНІАН

Ціни на помідори і цибулю в Україні можуть сильно підскочити. Подорожчання настане вже навесні, вважає аналітик УКАБ ("Український клуб аграрного бізнесу") Максим Гопка.

Томати можуть подорожчати на 35-40% через те, що Туреччина обмежила імпорт, заявив експерт в коментарі Обозревателю.

"Стабілізуватися ціна почне тільки ближче до травня, на огірки – трохи раніше. В цілому для овочів головним фактором ціноутворення стануть погодні умови. Щоб продукція почала дешевшати, її повинно бути більше на внутрішньому ринку, що можливо при теплій весні", – зазначив аналітик.

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Згідно з прогнозом експерта, до кінця квітня протримаються високі ціни на цибулю. Можливе зростання вартості до 30% через те, що в Україні запаси скорочуються, а на світовому ринку виник дефіцит цього продукту, імпорт буде недешевим.

Ціни на продукти в Україні

Раніше генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що наступного року з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

До того агроексперти попереджали українців, що взимку 2022/2023 в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни на них піднімуться ще сильніше, ніж зараз.

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