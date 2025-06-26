Вкладникам українського банку припинили повертати вклади: установа була ліквідована

Була завершена процедура ліквідації щодо українського банку.

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Вкладникам українського банку припинили повертати вклади, установа ліквідована/ колаж: Главред, фото: pixabay.com

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Була завершена процедура ліквідації щодо українського банку "Фідобанк"

ФГВФО припинив повертати виплати гарантованого відшкодування вкладникам

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) з 23 червня припинив повертати виплати гарантованого відшкодування вкладникам ПУАТ "Фідобанк". Також була завершена процедура ліквідації щодо цього банку.

Про це повідомили у ФГВФО. Там зазначили, що Фонд зупиняє виплачувати вкладникам гарантовані суми відшкодування їхніх вкладів у день затвердження ліквідаційного балансу банку.

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Також зазначається, що згідно із законодавством, з моменту затвердження ліквідаційного балансу "ліквідаційна процедура банку вважається завершеною".

"У зв'язку з цим Фонд повідомляє про припинення 23 червня 2025 року виплат гарантованого відшкодування вкладникам ПУАТ "Фідобанк" і завершення ліквідаційної процедури банку. У межах виплат гарантованого відшкодування вкладниками ПУАТ "Фідобанк" отримано понад 1,838 млрд грн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, згідно із законодавством, тепер вважаються погашеними вимоги до банку від кредиторів, котрі були незадоволені в результаті ліквідаційної процедури і продажу активів банку на дату складання ліквідаційного балансу.

Нагадаємо, у травні 2016 року Національний банк України відніс "Фідобанк" до категорії неплатоспроможних. В НБУ пояснили, що до цього було зафіксовано відтік коштів з рахунків юридичних осіб і коштів інших банків. При цьому "виведення активів на пов'язані з акціонером установи не проводилося".

Раніше Главред розповідав, що в Україні ліквідовують банк – скоро припиняться виплати вкладникам. Зазначалося, що виплата гарантованих сум вкладникам буде відбуватися протягом 30 днів.

Пенсії і соцвиплати в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, пенсіонерам начислять 944 грн щомісяця – стало відомо, як оформити додаткові виплати. Ця надбавка дорівнює 40% від мінімальної пенсії, яка з 2025 року зросте до 2361 грн.

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Нагадаємо, буде відчутна надбавка – стало відомо, хто з пенсіонерів буде отримувати більші виплати. Майже третина українських пенсіонерів отримуватимуть додаткові суми.

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