В Україні продукти на різдвяний стіл стрімко дорожчають: які ціни

Враховуючи зростаючу динаміку цін на продукти харчування, вартість різдвяного столу 2023 року буде дещо вищою торішньої.

https://glavred.net/economics/v-ukrajini-produkti-na-rizdvyaniy-stil-strimko-dorozhchayut-cini-10526288.html Посилання скопійоване

Скільки коштують продукти на Різдво / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

В Інституті аграрної економіки повідомили, що різдвяний стіл з традиційними стравами обійдеться українцям у 2023 році у 969,74 грн. Що на близько 10% дорожче, ніж торік.

В Інституті аграрної економіки зазначили, що вартість продуктів розраховувалася за середніми цінами супермаркетів на середину грудня.

"Пшенична кутя (950 г продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 103,71 грн. Найдорожчими інгредієнтами страви в цьому році стали: мак - 43 грн за 200 г і волоські чищені горіхи - 24 грн та родзинки - 17,5 грн за 100 г відповідно. Основна складова куті - крупа пшенична з твердої пшениці - коштуватиме 9,6 грн за 400 г. За мед заплатимо ще 8 грн за 100 г і добавимо трохи цукру (50 г) за 1,61 грн", - йдеться у повідомленні. відео дня

Традиційний узвар готується із сушених яблук, груш та чорносливу. Готові набори цих фруктів коштують у супермаркетах 66 грн (600 г на 2 л води).

Борщ пісний із квасолею (2,535 кг продуктів на 2 л води) коштуватиме 82,83 грн. Зокрема:

квасоля біла суха (300 г) - 42,75 грн;

картопля (362 г) - 5,04 грн;

капуста (300 г) - 3,4 грн;

цибуля (100 г) - 1,44 грн;

морква (400 г) - 4,34 грн.;

буряк (800 г) - 7,92 грн;

70-75 г помідорів - 5,6 грн;

томатна паста - 1,67 грн;

цукор - 1,61 грн. за 50 г;

олія - 5,64 грн за 80 г;

чорний перець - 1,02 грн;

лавровий лист - 2,4 грн (або зелень).

Салат "Вінегрет" (1,58 кг продуктів) коштуватиме 34,19 грн. Найдорожчими складовими будуть бочкові солоні огірки 14 грн за 200 г. За овочі заплатимо: картопля (600 г) - 8,4 грн, буряк (400 г) - 3,96 грн, морква (378 г) - 4,1 грн. Заправка рослинною олією коштує 3,53 грн за 50 г і сіль та перець за смаком (0,20 грн)",- розповіли в Інституті.

Вареники з картоплею (1,51 кг продуктів) коштуватимуть 26,17 грн. Вареники з капустою (1,481 кг продуктів) - 26,81 грн. Вареники з вишнею - 47,27 грн (за 810 г продуктів). А крім того:

тушкована капуста (2,229 г продуктів) - 65,26 грн.;

смажена картопля - 16,81 грн (1 кг картоплі, 100 г олії, 132 г цибулі з додаванням солі і перцю за смаком).

квашена капуста - 50 грн.за 500 г;

огірки солоні бочкові - 28 грн за 400 г;

свіжі огірки - 46 грн. за 500 г;

помідори - 40 грн за 500 г.

"Для тих, у кого буде можливість, приготувати 12 традиційних страв для святкової вечері в розрахунку на середньостатистичну родину близько 969,74 грн. ... Враховуючи зростаючу динаміку цін на продукти харчування, вартість різдвяного столу 2023 року буде дещо вищою торішньої внаслідок проблем, пов’язаних із російською агресією - в межах 8-10 %", - пояснили в Інституті.

Нагадаємо, що стало відомо, які ціни на продукти перед Різдвом. Українські торговці підвищили вартість продуктів харчування. За рік - з листопада-2022 по листопад-2023 - ціни там зросли загалом на 2,4%, кажуть чиновники.

Синоптик сказала, якою буде погода на Різдво і Новий рік. Наталія Голеня попередила про можливість опадів у вигляді мокрого снігу і дощу на Різдво, 25 грудня. Але температурний фон у цей день залишатиметься таким самим.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.