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В Україні раптом подешевшав базовий овоч: яка тепер ціна

Андрій Ганчук
30 травня 2025, 13:08
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Фермери вимушено знизили ціну на ранню капусту.
капуста
Рання капуста подешевшала на 20% / Колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко про ціни на ранню капусту:

  • Молода капуста коштує по 24-32 грн/кг
  • Капуста дешевшає через низький попит

В Україні знижуються ціни на ранню капусту. Причина - висока пропозиція, але низький попит. Наприкінці тижня капусту можна купити по 24-32 грн/кг. Це на 20% дешевше, ніж було наприкінці минулого робочого тижня.

Як повідомили аналітики EastFruit, фермерам довелося знижувати ціни на капусту, оскільки пропозиція на ринку виявилася надлишковою. Капусту масово відвантажили, а попиту на неї великого немає.

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"Ситуацію ускладнюють досить низькі темпи збуту цієї продукції. Оптові компанії та роздрібні мережі надають перевагу закупівлям невеликими партіями з огляду на відносно короткий термін зберігання цього овоча", - зазначається в повідомленні.

Як стверджують експерти, зараз рання капуста коштує в середньому в 3,6 раза дорожче, ніж у той самий період, але минулого року.

Ціни на овочі в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, борщовий набір продовжує дорожчати. Гендиректор Української аграрної конфедерації Павло Коваль розповів, що залишається високою ціна на картоплю. У середньому, це 30-35 грн за кілограм.

Крім того, удвічі подорожчав сезонний овоч. Зокрема, ціна на молоду картоплю становить від 69,90 до 93 грн за кг. У квітні кілограм такої картоплі можна було купити за 42,60 грн.

Водночас подешевшала білокачанна капуста. Причини - надлишок капусти та слабкі темпи продажу. Кілограм капусти можна купити за 24-32 гривні. Це на 20% дешевше, ніж минулого тижня.

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Що за овоч - білокачанна капуста?

Білокачанна капуста - овочева культура, цінний і широко поширений харчовий продукт. Вживається в їжу у свіжому вигляді, у складі гарячих страв, використовується для квашення і маринування, повідомляє портал "Вікіпедія".

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