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В Україні в лютому подорожчають нові квартири

15 лютого 2022, 09:51

Це пов’язано з переходом будівництва об’єктів на новий рівень.

В Україні подорожчають нові квартири/ prostonata.livejournal.com, УНІАН

В Україні наприкінці лютого почнеться точкове підвищення цін на квартири у новобудовах. Це буде пов'язано переважно з переходом будівництва об'єктів на новий рівень.

Варто очікувати зростання вартості нового житла на 5-7% у гривні. Про це розповів засновник і керуючий партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький, пише UBR.ua.

За його словами, таке подорожчання буде плановим, тому його не потрібно боятися. При цьому він зазначив, що подорожчання не позначиться на середній ціновій динаміці лише в 5% споруджуваних житлових комплексів.

Крім цього, експерт назва низку причин, чому утримується рівень цін:

  • збільшення відкладеного попиту;
  • відсутність нових джерел поповнення платоспроможного попиту;
  • курсові коливання, від яких багато в чому залежать ціни виробників і постачальників будівельних матеріалів;
  • зовнішньополітична напруженість;
  • частково економічна невизначеність.

За його словами, усі ці причини тісно пов'язані одна з одною.

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"Але ринок розраховує на те, що в найближчі кілька тижнів з'явиться світло наприкінці тунелю. Девелопери не схильні до панічних настроїв, це стосується й потенційних покупців житла", – зазначив експерт.

Нагадаємо, що в Україні вдвічі зросла кількість відмов у введенні в експлуатацію житлових багатоповерхівок порівняно з попереднім роком. Серед причин у відмовах – відсутність інформації про документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою.

Ціни на нерухомість в Україні

Раніше повідомлялося, що у 2022 році в Україні подорожчає нерухомість. Ціна за квадратний метр може збільшитися на 10%. Ціни зростуть не тільки на первинному, але і на вторинному ринку. Однак все буде залежати від попиту і купівельної спроможності.

Збільшаться в Україні і ціни на оренду житла. Вони злетять на 10-15% упродовж 2022 року. Таким чином, у столиці знімати квартиру може стати дорожче на кілька тисяч.

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