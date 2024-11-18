В Україні 'впала' ціна на популярні продукти: що подешевшало найбільше

Збільшення пропозиції за окремими позиціями призвело до здешевлення.

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Ціни на продукти / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Ціни знизились на деякі овочі та фрукти

Вперше за півтора місяця подешевшали огірки

Минулого тижня в Україні змінились ціни на овочі. Зокрема, збільшення пропозиції за окремими позиціями призвело до здешевлення. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Зазначається, що на тлі низького попиту знизилася нижня цінова межа, і оптові ціни на ріпчасту цибулю стартують тепер із 10 гривень, а не 13, як тиждень тому.

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Така ж ситуація і з картоплею - нижня цінова межа впала з 22 до 20 гривень.

Аналітики також підкреслили, що вперше за півтора місяця подешевшали огірки. Овоч віддають по 90-110 грн/кг, хоча тижнем раніше він коштував 100-125 грн/кг.

Знизились ціни і на гарбуз – зараз його продають по 15-10 грн/кг, хоча тижнем раніше оптові ціни були на рівні 17-25 грн/кг.

В той же час, пекінська капуста подорожчала з 30-35 грн/кг до 38-40 грн/кг, а цвітна подешевшала з 90-110 грн/кг до 70-100 грн/кг.

У сегменті зелені знизилися ціни на кріп - з 120-170 грн/кг до 100-150 грн/кг, а салат - з 50-110 грн\кг до 40-80 грн/кг.

Фруктово-ягідний сегмент відзначився падінням цін на апельсини - з 75-80 грн/кг до 50-75 грн/кг, і лимон - 60-75 грн/кг до 53-60 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, член Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук заявив, що ціни на овочі, мʼясо, яйця та олію в Україні продовжуватимуть зростати. Вартість цих категорій продуктів підвищуватиметься не лише взимку, а й навесні.

Експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин повідомив, що ціни на яйця пішли вгору і за останній місяць динаміка росту практично 20%. Приблизно із середини грудня почнеться новий ріст цін на яйця.

Крім того, голова компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко вважає, що ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 10-15%. Пов’язано це з подорожчанням основних складових виробництва.

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