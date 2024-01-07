В Україні тепер буде інший "пакунок малюка": що сталося

У 2024 році "пакунок малюка" збільшиться за обсягом, а його загальну вартість теж, відповідно збільшать - з 6816 грн до 7689 грн. Про це повідомляютьу прес-службі Мінсоцполітики.
За словами чиновників відомства, особливо відзначили, що збільшення вартості пакету прямо пов'язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. Відповідно, з 1 січня його розмір став складати 2 563 грн.
Виходить, що нинішня вартість "пакунка малюка" дорівнює трьом таким мінімумам.
Крім того, збільшиться і кількість товарів, які користуються попитом.
Зокрема:
- багаторазових вологостійких пелюшок;
- теплого одягу для немовлят;
- плед-ковдру замінять на більший для більш зручного використання.
"У той же час, помітно зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малюки швидко виростають. Це, зокрема, боді або штанці-повзунки", – розповіли в Мінсоцполітики.
Як кажуть чиновники, новий склад "пакунку малюка" вже затверджено. В даний час він проходить процедуру державної реєстрації.
Нагадаємо, останнім часом в онлайн-медіа швидко поширюється інформація про те, що українським школярам заборонять використовувати гаджети у школі. У Міністерстві освіти і науки України вже прокоментували ці чутки.
Також, у проекті Державного бюджету на 2024 рік планується індексація пенсій в Україні. Перша індексація призначена на 1 березня, друга - на 1 липня. Про це розповів народний депутат України Ярослав Железняк.
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