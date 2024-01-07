В Україні тепер буде інший "пакунок малюка": що сталося

У 2024 році в "пакунок малюка " почнуть класти більше речей, а його загальну вартість збільшать. Тепер вона становитиме 7689 грн, а не 6816 грн.

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Як кажуть чиновники, нинішня вартість "пакунку малюка" дорівнює трьом таким мінімумам / колаж Главред, фото УНІАН

У 2024 році "пакунок малюка" збільшиться за обсягом, а його загальну вартість теж, відповідно збільшать - з 6816 грн до 7689 грн. Про це повідомляютьу прес-службі Мінсоцполітики.

За словами чиновників відомства, особливо відзначили, що збільшення вартості пакету прямо пов'язане зі збільшенням прожиткового мінімуму для дітей до 6 років. Відповідно, з 1 січня його розмір став складати 2 563 грн.

Виходить, що нинішня вартість "пакунка малюка" дорівнює трьом таким мінімумам.

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Крім того, збільшиться і кількість товарів, які користуються попитом.

Зокрема:

багаторазових вологостійких пелюшок;

теплого одягу для немовлят;

плед-ковдру замінять на більший для більш зручного використання.

"У той же час, помітно зменшено кількість одягу найменшого розміру, з якого малюки швидко виростають. Це, зокрема, боді або штанці-повзунки", – розповіли в Мінсоцполітики.

Як кажуть чиновники, новий склад "пакунку малюка" вже затверджено. В даний час він проходить процедуру державної реєстрації.

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