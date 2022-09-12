Ціни на бензин впадуть: скільки коштує паливо на АЗС

Ціни на бензин / pixabay

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 12 вересня 2022 року в порівнянні з попереднім торговим днем не змінилися.

Як повідомляє консалтингова група А-95, автогаз подешевшав.

При цьому експерти відзначають, що незабаром паливо може різко впасти в ціні.

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За словами Голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, що ціни на бензин повинні знизитися.

"Ми бачимо значне здешевлення нафти на міжнародних ринках. І у зв'язку з цим здешевленням ми розуміємо, що і бензин в Україні повинен здешевлюватися", - сказав він в ефірі інформаційного телемарафону.

Також він зазначив, що відповідний податок, який частково буде повернуто з мирних часів, не вплине на вартість бензину.

Ціни на бензин 12 вересня

на А-95 становлять - 49,78 гривень за літр,

на дизельне паливо - 53,35 гривень за літр,

на автогаз - 26,06 гривень за літр.

Акциз на пальне

Як відомо, у березні парламент скасував податковий акциз на пальне і знизив ПДВ до 7% з 20-ти. Це допомогло споживачам і бізнесу в найважчі шокові часи мати паливо за прийнятною ціною.

14 серпня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонується скасувати пільгове оподаткування на паливо.

30 серпня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про повернення акцизу на пальне.

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