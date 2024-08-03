Ціни різко 'злетять': у серпні відчутно здорожчає популярна категорія продуктів

Збільшення витрат на електроенергію та матеріали призведе до підвищення закупівельних цін на молоко, що негативно вплине на виробників.

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Вартість популярної серед українців продукції стрімко росте / Колаж: Главред, фото: УНІАН, credits

В Україні різко зросли ціни на молоко та молочні продукти через підвищення тарифів на електроенергію та часті відключення влітку 2024 року. Підвищення вартості електроенергії та пально-мастильних матеріалів у серпні призведе до ще більшого здорожчання цієї категорії продуктів. Про це розповів науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції ННЦ "Інститут аграрної економіки" Іван Свиноус у коментарі "24 Каналу".

"Це негативно відобразиться на рівні закупівельних цін на молоко, що надходить як від господарств населення, так і сільськогосподарських підприємств, оскільки вартість використаної електроенергії та пально-мастильних матеріалів включається до собівартості виробленої продукції. Адже саме це є основним чинником, що впливає на рівень закупівельних цін", - пояснив він.

Експерт зазначив, що попри зростання цін, на молокопереробних підприємствах спостерігається стійкий попит на молоко вищого та екстра ґатунку.

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За прогнозами Інституту аграрної економіки, до кінця серпня закупівельні ціни на молоко ще більше підвищаться:

молоко екстра ґатунку коштуватиме 15,2 грн/кг без врахування ПДВ (+7,8% за місяць);

молоко вищого ґатунку – 14,9 грн/кг (+6,4% за місяць);

молоко першого ґатунку – 14,4 грн/кг (+5,1% за місяць).

Хто такий Іван Свиноус? Іван Свиноус - провідний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Підвищення цін в Україні - що відомо

Нагадаємо, відключення електроенергії впливає не лише на побут українців, але й на ціни у магазинах. Експерт "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин розповів, що в серпні очікується приріст вартості продуктів харчування та товарів першої необхідності до 1,5%. Найбільше це торкнеться м'ясних та молочних продуктів, які потребують охолодження на всіх етапах переробки, транспортування та зберігання.

Також ціна на газовану воду може зрости майже в 2,5 рази через можливе запровадження акцизу на солодкі і мінеральні води. Комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкт, який передбачає податок у розмірі 0,1 євро (4,5 гривні) за літр напою.

Як повідомляв Главред, дефіцит електроенергії може призвести до зростання цін на молочні, м'ясні та хлібобулочні продукти, попереджає заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Ферми, що потребують значних обсягів електрики для функціонування, вже відзначають зростання витрат на дизпаливо і відповідно підвищення цін на молочні продукти на 3-5%.

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