В Україні перерахували пенсії: хто отримає на тисячі гривень більше звичайного

В Україні в січні найбільша надбавка до пенсії склала 2680 грн. На таку суму у зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму зросла максимальна пенсія.

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В Україні збільшилася і максимальна пенсія ‒ з 20 930 грн до 23 610 грн / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні в січні найбільша надбавка до пенсії склала 2680 грн. Саме на таку суму у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму зросла максимальна пенсія - з 20 930 грн до 23 610 грн. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватєль".

Як кажуть експерти, перерахунок пенсій в Україні в 2024 році пройде в кілька етапів. Він пов'язаний з підвищенням прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Крім того, повинна пройти традиційна щорічна індексація пенсій.

Мінімальна пенсія зросла з 2093 грн до 2361 грн. Разом з тим збільшилася і максимальна пенсія ‒ з 20 930 грн до 23 610 грн. Також збільшиться і доплата за стаж, розмір якого перевищує стандартний. За кожен додатковий рік - 1% прожиткового мінімуму. Тобто виплата зросла - з 20,9 до 23,6 грн.

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Разом з підвищенням мінімальної зарплати також зріс і гарантований розмір пенсії для тих, хто виконав певні умови. Це 30 років стажу для жінок, 35 років стажу для чоловіків і вік не менше 65 років. До 1 січня вони повинні отримувати не менше 2680 грн, а з 1 січня – 2840 грн.

Проблеми з виплатами зарплат і пенсій

Як раніше повідомляв Главред, в Україні можливі затримки у виплатах пенсій і зарплат держслужбовцям і вчителям, якщо країна не отримає фінансову допомогу від США і ЄС на початку наступного року.

Також міністр соціальної політики Оксана Жолнович, заявила, що Пенсійний фонт стабільно тримається за рахунок внутрішніх надходжень. Вона підкреслила, що пенсії забезпечуються внутрішніми коштами, які надходять від платників податків. Таким чином, немає підстав для хвилювань про виплату пенсій, навіть у разі відсутності міжнародної фінансової допомоги.

Крім цього, Кабінет міністрів України прийняв рішення про продовження терміну фізичної перевірки пенсіонерів в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року. Ідентифікацію можна пройти як особисто, так і віртуально через електронний кабінет Пенсійного фонду або в Ощадбанку, використовуючи відеоідентифікацію.

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