Багато українців отримають пільги на оплату ЖКП цього літа - деталі

Пільги деякі категорії громадян отримають автоматично.

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Деякі українці зможу платити за комунальні послуги значно менше / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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В Україні по-новому надають пільги на оплату ЖКП

Для отримання субсидії не доведеться звертатися в ПФУ

В Україні запровадили новий порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. З 1 травня право на пільгу визначається залежно від сукупного доходу сімְ’ї.

Про це повідомили у Пенсійному фонді Вінниччини. Зазначається, що згідно з новими правилами, тепер буде враховуватися середньомісячний дохід родини за останні шість місяців, якщо дохід в розрахунку на одну особу не перевищує 4240 гривень (величина податкової соціальної пільги у 2025 році).

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"Разом з тим, за окремими категоріями зберігається право на використання пільги на оплату послуг житлово-комунального господарства, незалежно від доходу. Зокрема, це: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, постраждалі учасники Революції Гідності", - йдеться у повідомленні.

З травня пільги з урахуванням доходів можуть отримати:

реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або пенсіонерами;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), чоловіки й дружини померлих ліквідаторів, опікуни дітей загиблих;

дружини (чоловіки) померлих громадян, якщо та (той) не одружилися вдруге, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях;

звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, а також родини загиблих або зниклих безвісти військових;

батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії;

колишні неповнолітні в’язні нацистських таборів, гетто, а також їхні діти, що народилися в місцях примусового утримання;

депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.

"Зазначимо, що право на пільгу визначається автоматично, без додаткового особистого звернення до Пенсійного фонду", - додали у відомстві.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Пільги для українців - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що новий проєкт закону про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в Україні передбачає позбавлення пільг українців у випадку заборгованості.

Напередодні стало відомо, що експерименти, що стосувалися спрощення процедури подання заяв на отримання субсидій і пільг для оплати комунальних послуг, виявили низку недоліків. Зокрема було виявлено труднощі в комунікації з постачальниками комунальних послуг та ОСББ. У зв’язку з цим уряд пропонує повернутись до більш деталізованих форм звернень.

Раніше у Кабінеті міністрів прийняли проєкт закону про обов'язкову сплату громадянами України, які відносяться до пільгових категорій, житлово-комунальних послуг.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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