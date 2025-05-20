Багато українців отримають пільги на оплату ЖКП цього літа - деталі

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В Україні запровадили новий порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. З 1 травня право на пільгу визначається залежно від сукупного доходу сімְ’ї.
Про це повідомили у Пенсійному фонді Вінниччини. Зазначається, що згідно з новими правилами, тепер буде враховуватися середньомісячний дохід родини за останні шість місяців, якщо дохід в розрахунку на одну особу не перевищує 4240 гривень (величина податкової соціальної пільги у 2025 році).
"Разом з тим, за окремими категоріями зберігається право на використання пільги на оплату послуг житлово-комунального господарства, незалежно від доходу. Зокрема, це: учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, постраждалі учасники Революції Гідності", - йдеться у повідомленні.
З травня пільги з урахуванням доходів можуть отримати:
- реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або пенсіонерами;
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І та ІІ), чоловіки й дружини померлих ліквідаторів, опікуни дітей загиблих;
- дружини (чоловіки) померлих громадян, якщо та (той) не одружилися вдруге, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях;
- звільнені з військової служби, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, а також родини загиблих або зниклих безвісти військових;
- батьки і члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;
- ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції та інших державних органів, а також вдови і вдівці померлих ветеранів цієї категорії;
- колишні неповнолітні в’язні нацистських таборів, гетто, а також їхні діти, що народилися в місцях примусового утримання;
- депортовані особи, які досягли пенсійного віку або мають інвалідність.
"Зазначимо, що право на пільгу визначається автоматично, без додаткового особистого звернення до Пенсійного фонду", - додали у відомстві.
Пільги для українців - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що новий проєкт закону про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в Україні передбачає позбавлення пільг українців у випадку заборгованості.
Напередодні стало відомо, що експерименти, що стосувалися спрощення процедури подання заяв на отримання субсидій і пільг для оплати комунальних послуг, виявили низку недоліків. Зокрема було виявлено труднощі в комунікації з постачальниками комунальних послуг та ОСББ. У зв’язку з цим уряд пропонує повернутись до більш деталізованих форм звернень.
Раніше у Кабінеті міністрів прийняли проєкт закону про обов'язкову сплату громадянами України, які відносяться до пільгових категорій, житлово-комунальних послуг.
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